Porsche peut débuter l’étude d’un programme LMDh

Porsche n’a pas tardé à réagir suite aux premiers éléments techniques LMDh diffusés par l’ACO et l’IMSA. La marque allemande a vite montré son intérêt sur cette nouvelle catégorie. Michael Steiner, membre du conseil d’administration de Porsche AG, avait demandé à ses équipes d’étudier la faisabilité d’un tel projet une fois les règles établies.

« L’ACO et l’IMSA ont répondu à nos attentes », a déclaré Fritz Enzinger, directeur de Porsche Motorsport. « Il sera possible de concourir pour les victoires au général dans les séries d’endurance les plus importantes avec une seule auto. Nous commençons maintenant l’étude du concept commandée par notre conseil d’administration. »

Retiré de la catégorie reine de l’endurance depuis fin 2017 pour aller en Formula E sans pour autant mettre un terme à son programme GTE, Porsche voit d’un bon œil la possibilité de concourir des deux côtés de l’Atlantique avec la même auto. On sait aussi que Porsche milite pour la possibilité de vendre des autos à des clients, à l’image des années 80 du temps du Group C.

Les marques à s’intéresser au LMDh sont nombreuses. Il ne reste plus qu’à séduire les décisionnaires pour appuyer sur le bouton vert.