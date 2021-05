Porsche Institut recrute sa nouvelle promotion de techniciennes et techniciens en alternance

Communiqué de Presse :

Initié par Porsche France en 2019, dont la première promotion s’est soldée par 100% d’embauche, Porsche Institut ouvre le recrutement de techniciens en alternance pour la prochaine promotion. Celle-ci débutera son parcours de formation en octobre 2021 pour une durée de 15 mois. En collaboration avec le GNFA (Groupement National pour la Formation Automobile), Porsche France s’engage auprès de la jeunesse en proposant une alternance Technicien Expert Après-Vente Automobile, une formation unique destinée aux étudiants souhaitant intégrer le réseau Porsche en contrat d’apprentissage.

La transmission du savoir-faire par les techniciens experts de Porsche

La formation Porsche Institut se déroule sur 15 mois avec un rythme alterné de 3 semaines en Centre (Service) Porsche et 1 semaine au sein du Centre de Formation Porsche de Courbevoie. Intégrer cette formation permettra aux étudiants d’être formés et accompagnés tout au long de leur parcours par nos experts. Les compétences et l’expertise solide qu’ils acquerront en plongeant dans l’univers de la marque s’avèreront être un réel atout pour leur future carrière.

Un diplôme d’Etat et des certifications pour lancer sa carrière

A l’issue de cette formation, et sous réserve de réussite aux examens, les étudiants obtiendront :

• Le titre professionnel de Technicien Expert Après-Vente Automobile reconnu par la Convention Collective Nationale des Services de l’Automobile (Diplôme d’État)

• La validation du niveau Bronze, premier niveau de la certification technicien SAV Porsche

• L’habilitation NF C18-550 pour opérations sur véhicules/engins automobiles à motorisation thermique, électrique ou hybride ayant une énergie électrique embarquée

• Une opportunité unique d’intégrer le réseau officiel Porsche : 100% d’embauche à l’issue de la promotion 2020

Quelles sont les conditions et comment postuler ?

La formation est ouverte aux étudiants entre 18 et 29 ans, ayant obtenu un bac professionnel en maintenance des véhicules option A ou un diplôme de niveau équivalent, et possédant un permis B en cours de validité.

Les étudiants intéressés peuvent postuler sur le site internet de Porsche Institut en envoyant un CV et une lettre de motivation.