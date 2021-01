Porsche et Lamborghini au menu des miniatures du mois

Prenons la direction de l’Australie pour quelques nouveautés de l’actu miniatures avec la dernière édition des 12 Heures de Bathurst qui remonte à février 2020.

Honneur au local de cette étape, Craig Lowndes avec la Porsche 911 GT3-R portant le #1 (réf – AS049) et engagée par le Earl Bamber Motorsport. Earl Bamber et Laurens Vanthoor épaulaient l’Australien au volant de l’allemande. Le trio n’a pu faire mieux qu’une 9e place au général à seulement 2 boucles des vainqueurs.

Le NED racing team qui faisait lui aussi rouler une 911, affublée du #12 (réf – AS054), terminait au 11e rang avec Romain Dumas, David Calvert-Jones et Jaxon Evans.

Absolute Racing complétait l’armada Porsche avec deux 911 GT3-R aux dossards #911 (réf – AS047) et #912 (réf – AS048). La première citée était confiée à Mathieu Jaminet, Matt Campbell et Patrick Pilet. Ce dernier s’est élancé depuis la pole position et c’est une 4e place qui récompensera l’équipage de cette Porsche.

Dirk Werner, Matteo Cairoli et Thomas Preining se partageaient la baquet de la seconde 911 de l’équipe, la #912, avec comme résultat une 7e place au passage sous le damier.

Maintenant que les Lamborghini sont présentes dans son catalogue, Spark entend bien multiplier les versions. C’est celle engagée par le Wall Racing à Bathurst en début d’année dernière que nous vous présentons ici. Cette Huracan GT3, à la livrée si emblématique et portant le #6 (réf – AS057) ne parviendra à faire que 43 boucles du tracé australien. Adrian Deitz, Antonio D’alberto, Julian Westwood et Cameron McConville engagés sur l’italienne abandonneront donc rapidement.

Continuons avec trois autres Lamborghini donc cette Huracan GT3 du Ombra Racing (#12) (réf – SB314) lors de l’édition 2019 des 24 heures de Spa. Stoneman, Gattuso, Dupont et Lewis faisant équipe sur cette auto. Le quatuor finissant 37e au général à dix tours des vainqueurs, empochant au passage la 7e place de la catégorie Silver.

Direction le Mans pour le double d’horloge 2010 avec cette Murcielago R-SV GT1 #69 (réf – S9604) du team JLOC. Atsushi Yogou, Kouji Yamanishi et Hiroyuki Liri se relayaient à son volant. 2010 marquait d’ailleurs la dernière année de présence des fabuleuses et “monstrueuses” autos de la catégorie GT1 aux 24 heures du Mans. C’est également la dernière année à ce jour qu’une Lamborghini à pris le départ de la course, la marque italienne décidant de ne pas franchir le pas de la catégorie GTE, remplaçante des deux classes GT1 et GT2. Pour l’histoire, c’est un abandon au petit matin qui clôturera l’histoire des Lamborghini GT1 aux 24 Heures du Mans. Il s’agit d’une première pour cette Lamborghini puisque jusqu’à aujourd’hui aucun autre fabricant de miniatures ne s’était intéressé à cette italienne.

Dernière présentée aujourd’hui, la Lamborghini Huracan GT3 #519 du “Team Japan” des FIA Motorsports Games GT Cup qui se sont déroulés sur le tracé de Vallelunga en fin d’année 2019. Il s’agit là de la GT3 ou plutôt de la nation ayant remporté le meeting. Cette GT3 était préparée par “Orange One 1 FFF Racing Team” et représentait le Japon avec à son volant, le duo Hiroshi Yamaguchi et Ukyo Sasahara. (réf – S9607)