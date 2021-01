Plusieurs pilotes d’Endurance au Dakar…

Plusieurs pilotes d’Endurance sont présents cette année sur le Dakar 2021 qui se déroule en Arabie Saoudite du 2 au 15 janvier. Bien entendu, il y a le double vainqueur des 24 Heures du Mans, Romain Dumas, sur son DXX de l’équipe Rebellion Motors. Avec son copilote Gilles de Turckheim, ils sont partis 124e de la 1ère spéciale et, avec un 28e temps scratch, les deux hommes sont déjà remontés à la 31e place au classement général. A noter qu’un 2e DXX est engagé pour Alexandre Pesci (Président de Rebellion Timepieces et propriétaire de Rebellion Racing) et Stephan Kuhni. Ils sont 42e.

On trouve aussi la trace en Autos de Christian Lavieille (deux fois Le Mans, 25e actuellement) et de Tom Coronel qui a disputé les 24 Heures du Mans à 10 reprises. Avec son frère jumeau, Tim, ils sont 37e au général sur leur Jefferie Dakar Rally (Coronel Dakar Team)…

En Prototype Léger, il y a un pilote que l’on avait perdu de vue depuis un moment : le vainqueur des 24 Heures du Mans 2003 en catégorie GTS (Ferrari 550 GTS Maranello avec Peter Kox et Jamie Davies), le Tchèque Tomáš Enge. Il pilote en Arabie Saoudite un Buggyra de Zero Milage Racing. Dans cette catégorie, il y a aussi l’ancien double champion DTM 2004 et 2007, le Suédois Mattias Ekström…