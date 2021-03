Pietro Fittipaldi chez G-Drive Racing

Après le titre Asian Le Mans Series, Algarve Pro Racing soutiendra l’engagement de G-Drive Racing en European Le Mans Series. Deux Aurus 01 sont attendues sont les circuits européens cette saison.

Pietro Fittipaldi sera le chef de file de l’Aurus 01 #25. Le Brésilien aura à ses côtés John Falb et Rui Andrade. Les deux ont disputé ensemble l’Asian Le Mans Series chez G-Drive Racing.

“Je suis vraiment heureux d’avoir l’opportunité de participer l’European Le Mans Series avec G-Drive Racing opéré par Algarve Pro Racing”, a déclaré Fittipaldi. “Ce sera ma première véritable campagne en LMP2 et j’attends vraiment cela avec impatience, d’autant que ma famille a un solide CV dans les courses de voitures de sport. Mon cousin Christian (Fittipaldi) a remporté à trois reprises les 24 Heures de Daytona et mon oncle Max (Papis) a deux victoires Daytona à son actif, donc ils pourront certainement me donner de bons conseils!

“J’ai beaucoup d’expérience en monoplace, mais j’ai aussi couru et testé des voitures de course à cockpit fermé – j’ai été le plus rapide des débutants lors d’un essai de fin de saison sur la Porsche 919 Hybrid LMP1. Cependant, je prends toujours les choses étape par étape, car chaque voiture nécessite une approche différente, et cela peut prendre du temps pour s’adapter. Mon premier test avec Algarve Pro Racing arrive très bientôt et je suis très excité. Cette saison va être une expérience différente et ce sera formidable de travailler avec John (Falb) et Rui (Andrade).”

Le trio vise la couronne Pro-Am en European Le Mans Series.