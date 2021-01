Pierre Martinet : “La Carrera Cup est pensée pour accueillir des jeunes”

Co-fondateur de l’écurie Martinet by Alméras qui sévit depuis 2014 en Porsche Carrera Cup France, puis en Porsche Mobil 1 Supercup, Pierre Martinet dresse un bilan de cette saison pas comme les autres. Une campagne riche en succès qui laisse espérer au « traiteur intraitable » une année 2021 durant laquelle l’équipe héraultaise se montrera tout autant… intraitable !

Quel regard portez-vous sur cette saison très particulière qui s’est achevée avec deux titres, ainsi que de nombreux podiums et victoires* ?

“Comme vous le soulignez, cette campagne 2020 a été de nouveau marquée par des performances de tout premier ordre. Autant en Supercup qu’en Carrera Cup, cela conforte notre volonté de nous investir dans ce type de programme. Ce sont deux championnats très relevés, face à des concurrents venus de tous les horizons, que ce soient les équipes – allemandes, italiennes, hollandaises… – ou les pilotes, puisque le champion de France est néo-zélandais. Nous n’avons pas décroché les principaux titres, mais dans cet environnement d’extrême compétitivité, nous n’avons pas à rougir de notre parcours.“

A partir du mois de juillet, les courses se sont enchaînées. Avez-vous ressenti une motivation particulière au sein de l’équipe Martinet by Alméras ?

“Quel que soit le contexte, et qu’ils soient pilotes ou membres de l’équipe technique, ce sont des sportifs, pleinement motivés. Il n’a donc pas fallu leur demander de l’être plus que d’habitude, car ils le sont naturellement. Toujours avec le sourire, c’est ce que l’on attend d’eux, et c’est la marque des grands. Je suis donc pleinement satisfait de leur saison qui n’a pourtant pas été simple.“

A peine la saison de Supercup s’est-elle conclue que l’équipe a dû se concentrer sur la Carrera Cup. La transition s’est-elle faite naturellement ?

“Intellectuellement, au mois de juillet, pilotes et équipe technique étaient impatients de reprendre le chemin des circuits. En dépit des contraintes sanitaires, ils se sont donc mis au travail avec le plus grand sérieux et une fois lancés, ils n’ont pas eu de mal à enchaîner les programmes. Être sportif, c’est l’être dans l’âme, et quel que soit le contexte, on donne toujours le meilleur. Ce n’est pas le virus qui va nous arrêter ! Le problème, finalement, fut surtout pour les sponsors qui n’ont pu inviter leurs partenaires. Quand on s’investit dans ce genre de projet, il est important de créer une dynamique en accueillant du monde sur les circuits, et ça n’a malheureusement pas été possible. Il semblerait que la chaîne Automoto soit présente l’an prochain sur nos meetings, cela permettrait de compenser et d’accroître la visibilité de la Carrera Cup, la Supercup étant déjà retransmise sur Canal +.“

La promotion des jeunes pilotes est une valeur importante à vos yeux. Les prestations de vos poulains, Ayhancan Güven, Marvin Klein, Victor Weyrich et Ugo Gazil, ont-elles répondu à vos attentes ?

“Absolument. Que ce soit Ayhancan, Marvin ou Victor, les performances ont été au rendez-vous. Et quand on voit, durant les dernières courses, ce qu’a été capable de produire Ugo, à seulement 17 ans, c’est exceptionnel. On pourra compter dessus dans le futur. Ma philosophie est la même que lorsque je dirigeais une équipe de rugby. La Carrera Cup est pensée pour accueillir des jeunes pilotes, et c’est dans l’ADN du team Martinet by Alméras de leur offrir un environnement où ils pourront s’épanouir pour percer et vivre de leur sport.“

Walter Lechner, créateur de l’une des écuries de référence dans le monde Porsche, et qui fut l’une de vos plus sérieuses rivales, nous a quitté début décembre. Quelle image garderez-vous de lui ?

“C’était un homme extrêmement sympathique, avec qui j’avais d’excellentes relations et que j’avais plaisir à côtoyer. Nous discutions bien sûr de nos équipes, mais outre l’aspect purement sportif, il avait vécu en France et nous échangions beaucoup sur les choses de la vie. C’est une grande perte pour le paddock. Je n’avais appris que très récemment qu’il était malade et c’est avec beaucoup de peine que j’ai appris sa disparition. L’histoire de l’équipe de Walter est jalonnée de succès depuis des décennies, et c’est une fierté pour Martinet by Alméras, une structure encore jeune, de pouvoir se mesurer à une telle référence. Cela rend la victoire encore plus belle.“