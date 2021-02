Pierre-Louis Chovet : “Les 24H du Mans font partie de mes envies”

A 18 ans, Pierre-Louis Chovet tente l’aventure F3 Asian Championship cet hiver sur un championnat qui se déroule aux Emirats Arabes Unis compte tenu de la situation sanitaire globale.

Le pilote Pinnacle Motorsport a bien fait de faire le déplacement puisqu’il se bat pour la couronne ce week-end à Abu Dhabi. A deux courses de la fin de saison, l’Avignonnais mène le championnat.

Si le Français vise une carrière en monoplace, rouler en Endurance ne serait pas pour lui déplaire et la présence de la F3 Asia en support de l’Asian Le Mans Series à Dubai et Abu Dhabi peut ouvrir des portes et surtout se faire connaître des équipes d’endurance qui partagent le même paddock.

Photo : FB Pierre-Louis Chovet

Après la Formule 4, Pierre-Louis Chovet a rejoint les rangs de l’Euroformula Open, puis la Formula Regional European Championship chez Van Amersfoort Racing et la FIA F3 chez Hitech Grand Prix. 2021 doit passer par une saison en FIA F3 chez Jenzer Motorsport.

“Rouler en F3 Asian Championship permet de garder le rythme durant l’hiver”, a déclaré Pierre-Louis Chovet à Endurance-Info. “Ce championnat était prévu il y a maintenant cinq mois. Au fil du temps, la grille s’est bien remplie avec de très bons pilotes.”

Pierre-Louis Chovet joue le titre face au pilote chinois Guanyu Zhou (Abu Dhabi Racing by Prema).

Photo : FB Pierre-Louis Chovet

“A court terme, je vois mon avenir en monoplace”, poursuit le jeune pilote français. “Cependant, je ne ferme aucune porte pour des courses d’endurance. Les 24 Heures du Mans font partie de mes envies. Les LMP2 sont de vraies monoplaces carénées. Le LMDh arrive, ce qui offre de nouvelles perspectives aux jeunes pilotes. Pourquoi pas à l’avenir avoir un double programme en fonction des opportunités.”

Pierre-Louis Chovet peut compter sur le soutien d’Adrien Tambay qui va l’accompagner cette saison sur les différents circuits avec le rôle de ‘partenaire de compétition’. On devrait entendre parler de Pierre-Louis Chovet dans les années à venir sur les championnats d’endurance…