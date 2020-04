Pierre Fillon (ACO) répond à vos questions…

Nous vous avons donné, il y a quelques jours, la possibilité de poser des questions à plusieurs organisateurs de compétition de sport automobile. Pierre Fillon, président de l’Automobile Club de l’Ouest, a eu la gentillesse de se prêter au jeu des questions / réponses avec vous, lecteurs. Nous lui avons soumis cinq de vos questions les plus fréquentes…

L’organisation d’un événement tel que les 24 Heures du Mans est-elle différente en septembre par rapport à juin ?

” Plusieurs paramètres sont à prendre en considération. Nous allons organiser ces 24 Heures du Mans à une nouvelle date et avec un contexte économique et peut être sanitaire différent de ce que l’on connaissait il y a encore quelques mois. Cela implique nécessairement une organisation différente.

Dans un premier temps, très pratiquement, organiser une course de 24 Heures en juin ou en septembre change la donne sur la longueur des journées, et donc sur la durée de la nuit, et de la partie de course disputée de nuit. Pour les pilotes, les équipes, c’est important. Voilà pourquoi dans le déroulé des essais, nous avons augmenté le nombre de tours réalisés de nuit par chaque pilote (il passe de 5 à 8, ndlr) afin que tous se préparent à cette nouvelle donne. La nuit, la visibilité n’est pas la même, les températures ne sont pas les mêmes, l’utilisation des pneumatiques non plus, l’importance des phares, la concentration est prépondérante. Entre juin et septembre, la météo est également différente, l’ensoleillement n’est pas le même, les risques de pluie augmentent, peut être de brouillard….bref le déroulé de la course peut être très impacté. Les concurrents, les manufacturiers de pneus vont connaitre des conditions très différentes : l’utilisation des gommes, des moteurs sera changée.

Le public sera également impacté par ce changement de temps probable, par cette nuit plus longue. Voilà une des raisons pour lesquelles nous avons anticipé le départ de l’épreuve. Il n’est plus à 16 heures mais à 14 h 30, pour non seulement avoir plus d’heures de course avant la tombée de la nuit le samedi, mais aussi pour aussi faire en sorte que dimanche, après la course, qui se terminera donc à 14h30, les spectateurs ne fassent pas le trajet retour de nuit. Cet horaire était aussi préférable pour nos partenaires TV.

Outre la météo et l’ensoleillement, l’aspect économique entre aussi en considération. Pour éviter des dépenses supplémentaires aux équipes, nous avons décidé de ne pas faire de Journée Test, ce qui aurait obligé les équipes à séjourner plus longtemps au Mans. Or, ce roulage, il faut l’intégrer dans la grande semaine pour laisser un temps d’adaptation aux rookies et pour que toutes les équipes se jaugent aussi sur notre grand circuit non temporaire, qu’elles ne connaissent, de plus, que dans les conditions du mois de juin.

Nous avons donc opté pour un timing d’événement très compact : du dimanche au dimanche avec des vérifications techniques et administratives qui n’auront pas lieu en centre ville, mais dans l’enceinte du circuit ; l’accueil y sera gratuit comme c’est le cas lors du traditionnel pesage en ville. Pour nos équipes de contrôle qui ne pourront pas disposer des datas et relevés de la journée test, cela leur facilite un peu la tâche. Elles n’auront pas à se déplacer en ville, elles profiteront de leurs installations au circuit pour mener à bien leur tâche délicate et cruciale.

Notre désir de compacter cette grande semaine des 24 Heures du Mans tient aussi au fait que nous ne voulons pas sursolliciter nos bénévoles. A cette période, ils n’auront pas forcément la disponibilité envisagée normalement en juin. Voilà pourquoi nous avons densifié la semaine, dans ce contexte exceptionnel. Ce seront des 24 Heures du Mans particulières, tout le monde en est bien conscient, mais nous ferons en sorte de délivrer un événement avec nos standards de qualité et d’accueil habituels.“

Quelle est la date limite pour que les équipes confirment leurs équipages ?

“Dans ce contexte particulier, nous devons nous adapter bien évidemment aux équipes, anticiper leurs difficultés, limiter au maximum les effets de cette crise sanitaire et économique. Une nouvelle liste des engagés sera diffusée mi juillet et la déclaration finale réglementaire des équipages est fixée au 18 août.”

Si les autorités donnent leur aval, les vérifications pourraient être ouvertes au public ?

“Nous respecterons les consignes de sécurité, les directives qui seront appliquées en septembre, pour accueillir du public. Les vérifications techniques et administratives seront gratuites, comme elles le sont d’ordinaire en centre ville, les dimanche et lundi.”

Le planning initial Le Mans Hypercar/LMDh reste identique ?

” Les calendriers sportifs ont évolué, bien évidemment, en raison du confinement et de l’interdiction de rassemblements, mais notre planning de travail ACO / IMSA, concurrents et partenaires est resté le même. Nous avons pu mener à distance nos réunions et avancé sur les détails techniques, réglementaires comme cela était prévu. Les différents groupes de travail sont restés opérationnels et ont produit. Des informations ont été transmises, échangées entre les différents intervenants.”

Avec une présence plus soutenue de Goodyear, est-il possible que la passerelle Dunlop devienne la passerelle Goodyear ?

” Absolument pas ! Certes, Goodyear pourra être plus impliqué, mais la passerelle Dunlop est une icône des 24 Heures du Mans et elle le restera. Ce qui n’empêche pas notre circuit d’évoluer. Ainsi vous pourrez découvrir également la passerelle Panoz, réalisée en partie avec des fonds apportés par la famille de Don Panoz, suivant sa volonté. Cette passerelle, dès l’entrée nord du circuit, évitera les croisements de flux piétons autos et offrira de nouveaux spots de vue aux spectateurs le long de la piste.”