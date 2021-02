Phoenix Racing affiche complet en LMP2 et LMP3

Après le DTM, Phoenix Racing relève le challenge du prototype cette année. La saison 2021 débutera par un programme Asian Le Mans Series avec une Oreca 07 engagée en LMP2 et une Ligier JS P320 en LMP3.

Si l’équipage LMP2 était déjà annoncé avec la présence de Simon Trummer et Mathias Kaiser sur les quatre rendez-vous, sans oublier le renfort tour à tour de Kelvin van der Linde et Nicki Thiim, c’est maintenant l’équipage LMP3 qui est confirmé.

Vincent Kolb, Leo Weiss et Jan-Erik Slooten seront au volant de la Ligier JS P320 à Dubai et Abu Dhabi. La livrée de la Ligier rappelle celle de Iron Force en ADAC GT Masters, la structure de Jan-Erik Slooten. Le pilote allemand fera ses débuts au volant d’un prototype. Weiss et Kolb sont eux aussi des habitués de la catégorie GT3.

L’objectif de Phoenix Racing sera bien de décrocher une invitation pour les 24 Heures du Mans 2021 en LMP2. A l’issue de la saison asiatique, un programme européen en prototype reste dans les tuyaux.