Philippe Alméras : “Le team a trouvé sa vitesse de croisière”

Avec neuf meetings en onze semaines, Philippe Alméras n’a pas le temps de se reposer. Après la Porsche Supercup, c’est maintenant la Porsche Carrera Cup France qui attend l’équipe montpelliéraine Martinet by Alméras. Magny-Cours va ensuite vite laisser place au meeting Porsche Carrera Cup Le Mans en ouverture des 24 Heures.

Le printemps de Philippe Alméras a été pour le moins agité. Touché par le Covid-19 dès le début du confinement, le patron de la structure a dû se refaire une santé avant de penser à nouveau à la compétition. Pas moins de six Porsche 911 GT3 Cup roulent cette saison en France et même une 7e sur un meeting. Six autos seront en piste au Mans dans quelques jours dans le cadre du meeting Porsche Carrera Cup Le Mans.

“Le confinement a tout mis en pause”, a confié Philippe Alméras à Endurance-Info. “Il a déjà fallu s’approvisionner en gel, masque, faire ses courses personnelles. Pour ce qui est de la compétition, nous avons établi trois scénarios : pas de saison, une saison coupée en deux, la gestion des contrats des pilotes si les budgets devaient être perdus. Le team emploie tout de même 13 personnes à plein temps.”

La reprise n’a pas été simple compte tenu des complications pour traverser l’Europe : “Aller en Autriche sur le Red Bull Ring a été assez rocambolesque. Il a fallu expliquer à la frontière autrichienne qu’on arrivait de France, qu’on avait avec nous un team manager espagnol et qu’on avait pris du carburant en Italie. La scène était surréaliste avec une femme habillée avec une sorte de scaphandre avec à côté d’elle un militaire sans la moindre protection.” La saison en Supercup s’est terminée par une 3e place au championnat Equipes.

Place à la Porsche Carrera Cup France avec une entame de saison à Magny-Cours : “Le plateau est magnifique même si tout le monde n’a pas pu être là. La qualité de l’organisation est montée d’un cran depuis 2015. Les règles sont stables, les châssis homologués sur le long terme. De plus, la cohabitation entre les Pro et les Am est bonne. ”

Ayhancan Güven, Victor Weirich, Marvin Klein, Victor Blugeon, Stéphane Denoual et Alessio Picariello portent les couleurs Alméras à Magny-Cours.

Le modèle actuel va laisser place à une nouvelle auto en 2021, ce qui n’effraie pas Philippe Alméras : “On s’est posé la question de savoir si on voulait cette nouvelle auto. Même par les temps qui courent, avoir une nouvelle auto est attractif. On partira avec des autos neuves sans surprise au niveau des réparations.”

En 2021, l’objectif sera d’avoir six Cup en France et cinq en Supercup. “Le team a trouvé sa vitesse de croisière”, souligne Philippe Alméras. “On arrive à faire du bon travail sans avoir trop de rotation dans l’équipe. Il y a un vrai attrait pour la Supercup qui se déroule en marge de la F1 et le championnat national est parfait pour recevoir les invités. Le mix est très bon. La situation a fait que la Supercup était diffusée sur Canal + en plus d’Eurosport.”

Acteur majeur en GT3 il y a quelques années, puis en GT4, Martinet by Alméras se plaît à rouler en Cup même s’il y a forcément quelques envies de retrouver le GT3 : “Peut-être qu’un jour on rajoutera une corde à notre arc. On regarde ce qui se passe en GT et c’est bien de voir les 911 GT3-R briller.”