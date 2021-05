Philippe Alméras : “La Porsche 992 Cup est le produit parfait”

Fidèle à la Porsche Carrera Cup France depuis 2006, Martinet by Alméras ne pouvait pas passer à côté de la toute nouvelle Porsche 911 GT3 Cup ‘992’. L’écurie montpelliéraine dirigée par Philippe Alméras fait partie des équipes majeures dans la discipline. Une semaine après l’ouverture de la saison à Magny-Cours et une semaine avant le lancement de la Porsche Supercup dans les rues de Monaco, Martinet by Alméras est au Paul Ricard avec pas moins de 7 autos. Le meeting nivernais a vu deux succès de Dorian Boccolacci.

Cette nouvelle Porsche, équipée du Flat 6 atmosphérique de 4 litres, dispose désormais de 25 chevaux de plus par rapport au modèle précédent, soit 510 chevaux. Les nouveautés sur l’auto sont multiples : arceau, aileron arrière inspiré de la 911 RSR, voies plus larges, possibilité de rouler avec du carburant de synthèse, ailes arrières au look de 911 Turbo.

“Les premiers essais avec la nouvelle 992 ont de suite été positifs”, a déclaré Philippe Alméras à Endurance-Info. “Les chronos ont été rapides d’une à deux secondes sachant qu’on la connaît encore peu en conditions de course. Quand on la regarde, on voit de suite qu’elle a un look plus sexy.”

La Porsche Carrera Cup France fait partie des séries qui disposent de la nouvelle 992. Les équipes sont reparties sur un cycle de trois à quatre ans avec la même auto. Compte tenu des nouveautés, le prix de l’auto a logiquement été revu à la hausse. Les pilotes vous le diront, ils ont tous le béguin pour cette 992.

“L’arrivée de la 992 a permis de stimuler le marché”, précise Philippe Alméras. “Nous n’avons pas perdu d’intérêt pour la formule. Avec cette 992 Cup, on a le produit parfait. Il manquait un peu de modernité et de look. Là, on a tout ce qu’il faut. Les retours des pilotes sont positifs.”

Martinet by Alméras fait rouler 7 sept autos en France et 5 en Supercup. L’idée de faire rouler la 991 dans le championnat en plus de la nouvelle a été abandonnée. Le plateau 2021 est composé de près de 30 Porsche 911 GT3 Cup ‘992’.