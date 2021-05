Petru Răzvan Umbrărescu (AKKA-ASP) : “A nous de tout mettre ensemble”

A quasiment 28 ans, Petru Răzvan Umbrărescu fait partie des pilotes originaires de Roumanie à rouler sur la scène internationale. Après une saison passée en GT World Challenge Europe (Endurance) sur une Bentley Continental GT3/CMR, le natif de Bacau a rejoint les rangs de AKKA-ASP en Sprint sur une Mercedes-AMG GT3 en compagnie de Jules Gounon. Le Roumain a vite trouvé ses marques au sein de l’écurie française. Avant cela, on l’a vu en GT4 European Series et International GT Open.

Sportif émérite dans plusieurs disciplines, père de famille, chef d’entreprise la semaine, Petru Răzvan Umbrărescu fait partie des vrais passionnés de course automobile.

Comment se passent vos débuts avec AKKA-ASP ?

“2021 est pour moi une année d’apprentissage. Je débute dans le championnat sur un format sprint même si j’ai l’expérience des courses d’une heure pour avoir roulé en International GT Open. Mon expérience reste assez limitée en GT, mais l’environnement AKKA-ASP est parfait pour progresser. Le soutien de l’équipe est très important et j’ai la chance de rouler avec Jules qui est pour moi plus qu’un coéquipier. Nous avons le meilleur package possible pour bien figurer. A nous de tout mettre ensemble.”

Passer de l’Endurance au Sprint est quelque chose qui vous plaît ?

“Selon moi, le format Sprint est bien plus compétition. Chaque pilote ne doit pas faire la moindre erreur. En Endurance, la stratégie joue un rôle bien plus important. Personnellement, je suis fan du Sprint car tout le monde est plutôt en mode agressif et pousse au maximum. Cela me permet d’être un meilleur pilote. Je dois en plus disputer les Total 24 Heures de Spa sur la Mercedes en Silver Cup.”

La Mercedes-AMG GT3 est différente de la Bentley Continental GT3 ?

“Les deux sont totalement à l’opposé. La Mercedes-AMG GT3 est une auto incroyable, qui plus est engagée par un team tout aussi incroyable. Tout est fait pour que je prenne mes marques le plus vite possible.”

Vous avez trouvé votre place chez AKKA-ASP Team ?

“Comme je l’ai précisé, cette équipe est dingue. Lors d’une séance d’essais où nous faisions des changements de pilote, j’avais le genou qui touchait l’arceau. Je n’ai rien dit et le team n’a rien dit. Ils sont allés m’acheter une protection pour régler le problème. Ils voient tout et ils font leur travail avec passion.”

Où voyez-vous votre futur ?

“Il faudra voir selon la performance. Je vais tout faire pour être parmi les meilleurs Silver du plateau. Ensuite, nous pourrons voir où cela me mènera pour 2022.”

Avoir Jules à vos côtés est un avantage ?

“Jules n’est pas qu’un coéquipier, il fait partie de mes meilleurs amis, et ce même avant de rouler ensemble. On s’est rencontré il y a maintenant trois ans. Jules m’aide sans rien attendre en retour. Il me donne juste tout ce qu’il faut pour progresser et la bonne direction à prendre. JBR Management, la société fondée par Jules et Bastien Ostian, gère ma carrière. Nous sommes amis et nous vivons notre passion. Par les temps qui courent, c’est quelque chose d’incroyable. Travailler avec des amis est plutôt rare en sport auto.”

Vous avez un rêve en sport auto ?

“Je n’ai pas de rêve, je veux juste donner le meilleur de moi-même en piste. J’ai la chance de faire du sport auto. La Roumanie compte seulement deux circuits, ce qui n’est pas simple pour trouver des partenaires. Cependant, le sport auto se développe et j’espère pouvoir y contribuer en roulant à l’international.”