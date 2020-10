PCCF, Spa (C2) : Ayhancan Güven s’adjuge la 2e manche

Ayhancan Güven s’est adjugé la course 2 du meeting Porsche Carrera Cup France de Spa-Francorchamps. Le pilote du Martinet by Alméras a devancé Florian Latorre (CLRT) et les deux pilotes BWT Lechner Racing Jaxon Evans et Jean-Baptiste Simmenauer. Marvin Klein, autre pensionnaire de Martinet by Alméras, complète le top 5 de cette course.

Sylvain Noël (Racing Technology) s’est imposé en Pro-Am devant Christophe Lapierre (Sébastien Loeb Racing) et Nicolas Misslin (BWT Lechner Racing).

François Lansard (CLRT) remporte la catégorie Am devant Maxence Maurice (IMSA Performance) et Steve Brooks (CLRT).

Le classement de la course est ici