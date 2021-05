Paul Ricard : sept marques dans le Var pour ouvrir la saison 2021

L’International GT Open lance sa saison 2021 ce week-end sur le Paul Ricard. Sept marques et 13 teams seront en piste pour ce coup d’envoi.

La classe Pro sera emmenée par Bentley, Porsche et Lamborghini. Jordan Pepper, ancien pilote officiel Bentley, trouve refuge sur une Continental GT3 alignée par Team Lazarus et partagée avec Ivan Peklin. Andy Soucek, lui aussi ancien pensionnaire Bentley, rejoint le baquet de la Porsche 911 GT3 R /Lechner Racing pour épauler Al Faisal Al Zubair. Vincenzo Sospiri Racing représentera le camp Lamborghini en Pro avec une Huracan GT3 confiée à Baptiste Moulin et Yuri Nemoto. La seconde sera pour Frederick Schandorff et Michele Beretta.

Cinq marques en découdront dans la classe Pro-Am. On suivra de près la McLaren 720S GT3/Optimum Motorsport de Brendan Iribe et Ollie Millroy, mais aussi les débuts de JP Motorsport avec la GT3 britannique pour Christian Klien et Patryk Krupinski. Adam Carroll roulera lui aussi sur une McLaren, celle de Balfe Motorsport en compagnie de Shaun Balfe, patron de l’équipe. AKM Motorsport, Reno Racing, Winward, HP Racing et Twin Busch by Equipe Vitesse seront en piste.

Boutsen Ginion Racing sera de la partie en Am avec une Lamborghini Gallardo R-EX pour François Grimm. Il Barone Rampante et AKM Motorsport complèteront le plateau Am.

La liste des engagés est ici