Paul Ricard, Qualifs : la pole pour Lamborghini et Orange 1 FFF

Après 2015 et la première pole Lamborghini au Paul Ricard, le constructeur italien partira depuis la tête en fin de journée grâce à Mirko Bortolotti, Marco Mapelli et Andrea Caldarelli. Orange 1 FFF Racing Team fait donc la passe de deux après la pole décrochée à Monza lors de l’ouverture de la saison le mois dernier.

Avec un chrono moyen de 1:53.937, le trio de la Lamborghini Huracan #63 a devancé de 193 millièmes la Ferrari 488 GT3/Iron Lynx de Davide Rigon, Antonio Fuoco et Callum Ilott.

La deuxième ligne sera 100% Mercedes avec la #4 de HRT partagée par Vincent Abril, Maro Engel et Luca Stolz et la #88 de AKKA-ASP pilotée par Jules Gounon, Raffaele Marciello et Daniel Juncadella. Cinquième temps pour la BMW M6 GT3/Walkenhorst Motorsport #34 de David Pittard, Marco Wittmann et Sheldon van der Linde.

La première Porsche 911 GT3 R a pris le 8e temps avec Dinamic Motorsport, le team italien vainqueur à Monza.

Du côté de la Silver Cup, la pole revient à l’Aston Martin Vantage GT3/Garage 59 de Valentin Hasse-Clot, Nicolai Kjaergaard et Alex MacDowall. Garage 59 s’est aussi offert la pole en Pro-Am grâce à Jonny Adam, Chris Goodwin et Alex West.

