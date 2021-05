Paul Ricard : le résumé des courses du week-end…

Communiqué de Presse :

L’Ultimate Cup Series lançait sa saison 2021 sur le Circuit Paul Ricard le week-end dernier.

KENNOL GT-Touring Sprint, course 1 : la première de l’année pour Bernard Delhez (AB Sport Auto)

Bernard Delhez s’est illustré lors des deux sessions qualificatives en s’adjugeant les deux pole positions en jeu ce samedi matin, au volant de la Renault R.S. 01 #30 d’AB Sport Auto.

Les concurrents du plateau GT-Touring Sprint ouvrent le bal des courses du week-end. La pluie s’est intensifiée depuis les qualifications matinales, mais les pilotes sont prêts à en découdre. Au vu des conditions de piste, la direction de course privilégie la sécurité et donne le départ derrière la voiture de sécurité.

Après 2 tours sous SC, le drapeau vert est agité. Le poleman Bernard Delhez conserve l’avantage face à Marc Waechter (G2 Racing AG). Les deux Renault R.S. 01 restent plusieurs tours roues dans roues jusqu’à la perte de temps dans le trafic de Marc Waechter. Le pilote de la Renault #4 concède des secondes précieuses et laissent le leader s’envoler vers la victoire.

A l’issue des 25 minutes de course, Bernard Delhez s’impose avec 6,5 secondes d’avance sur Marc Waechter. Le podium du classement général est complété par Xavier Fouineau et la Peugeot 308 Cup #7/JSB Competition, victorieux dans la catégorie 308 Cup.

La catégorie GT Classe 5B a été très disputée jusque dans les derniers tours. Simon Escallier a profité des derniers instants pour s’imposer pour le compte de la Porsche Cayman #190/Autosport GT, devant François Denis et la Ginetta G55 #41/Speed Car.

Maxime Mainguy l’emporte dans la catégorie Porsche Cup au volant de la Porsche 911 GT3 Cup #28/Breizh Motorsport 56.

KENNOL GT-Touring Sprint, course 2 : Bernard Delhez (AB Sport Auto) récidive face à Marc Waechter (G2 Racing AG)

Auteur de la double pole position ce matin, Bernard Delhez retrouve sa première place sur la grille de départ. Une nouvelle fois, le départ est donné derrière la voiture de sécurité qui s’efface après un seul et unique tour.

La meute des 12 voitures est désormais lancée pour un peu plus de 20 minutes, sous l’impulsion de la Renault R.S.01 #30/AB Sport Auto, aux mains de Bernard Delhez, suivi de près par Marc Waechter, sur la Renault #4 (G2 Racing AG). Le pilote de cette dernière part en tête-à-queue dans la chicane Nord et laisse des secondes précieuses s’envoler.

Le temps perdu dans la manœuvre ne sera jamais rattrapé par Marc Waechter, de nouveau deuxième derrière le Belge Bernard Delhez qui décroche sa deuxième victoire en deux courses dans la catégorie GT Classe 3A.

Maxime Mainguy s’est montré très pressant sur les Renault en début de course au volant de la Porsche 911 GT3 Cup #28 de Breizh Motorsport 56 qui, en plus de jouer le podium scratch, joue la victoire dans la catégorie Porsche Cup, qu’il obtient sans le moindre problème.

La catégorie GT Classe 5B a été remportée par François Denis et la Ginetta G55 #41/Speed Car tandis que JSB Competition réalise un doublé en 308 Cup grâce à Xavier Fouineau, vainqueur de la catégorie, devant Julien Briché.

KENNOL GT-Touring Sprint, course 3 : Marc Waechter (G2 Racing AG) prend sa revanche !

Pour cette troisième et avant-dernière course du KENNOL GT-Touring Sprint, la météo s’améliore quelque peu en cette fin de journée. Comme il est de coutume depuis ce matin, le départ est donné derrière la voiture de sécurité qui laisse les pilotes s’affronter à l’entame du troisième tour.

La lutte aux avant-postes se révèle être une triangulaire menée par le poleman Bernard Delhez sur la Renault R.S. 01 #30/AB Sport Auto, devant la deuxième Renault portant le #4/G2 Racing AG, pilotée par Marc Waechter. Au volant de la Porsche 911 GT3 Cup #28/Breizh Motorsport 56, moins puissante que les Renault de la catégorie GT Classe 3A, Maxime Mainguy suit le rythme et met la pression au pilote qui le précède.

Tour après tour, les Renault qui sont roues dans roues, se détachent de la Porsche. Le duel au sommet tourne à l’avantage de Marc Waechter dans le 4e tour qui parvient à résister jusque dans le dernier virage pour s’imposer pour la première fois du week-end. Avec cette victoire, le pilote suisse du G2 Racing AG prive Bernard Delhez d’un troisième succès puisque ce dernier termine 2e, à moins de 4 dixièmes !

Maxime Mainguy termine quant à lui sur la 3e marche du podium scratch et s’impose une nouvelle fois en catégorie Porsche Cup.

La catégorie GT Classe 5B a quant à elle été dominée par Simon Escallier qui a fait un sans-faute à bord de la Porsche Cayman #190/Autosport GP.

Domination également de JSB Competition en 308 Cup avec les honneurs décrochés par Xavier Fouineau, devant Florian Briché.

KENNOL GT-Touring Sprint, course 4 : la passe de trois pour Bernard Delhez (AB Sport Auto)

Pour la première fois du week-end, les autos engagées en KENNOL GT-Touring Sprint ont droit à un départ lancé digne de ce nom ; la météo ayant engendré des départs derrière la voiture de sécurité samedi.

Les conditions sont parfaites pour cette toute dernière course de la discipline qui voit les deux Renault R.S. 01 de G2 Racing AG et AB Sport Auto s’affronter pour la victoire finale. En pole, Marc Waechter (G2 Racing AG) prend une bonne impulsion lui permettant de conserver le leadership, prenant même quelques longueurs d’avance sur son rival, Bernard Delhez (AB Sport Auto). Ce dernier sort ensuite le grand jeu, signe le meilleur tour en course et revient très rapidement sur le leader pour ensuite le dépasser au premier virage, dans le 10e tour de course.

Une fois en tête, Bernard Delhez n’a pas été inquiété par Marc Waechter. Le pilote de la Renault #30/AB Sport Auto s’est imposé pour la troisième fois ce week-end en GT Classe 3A, reléguant Marc Waechter et la Renault #4/G2 Racing AG à plus de 6 secondes.

Maxime Mainguy a fait un carton plein dans la catégorie Porsche Cup en imposant une quatrième fois la Porsche 911 Cup #28/Breizh Motorsport 56, avec la manière !

La course a été âprement disputée entre les deux pilotes JSB Competition en 308 Cup qui se sont échangés le leadership de la catégorie jusque dans les derniers tours. Xavier Fouineau l’a finalement emporté pour 25 millièmes de seconde d’avance sur Florian Briché.

La victoire en GT Classe 5B est revenue à Philippe Romero sur la Porsche Cayman #190/Autosport GP.

Endurance 3H Proto P3/P4/CN/EVO, course : Team Virage en terrain conquis dans la nuit varoise !

Les qualifications disputées sous la pluie ont tourné à l’avantage de Miguel Cristovao, Julian Wagg et Mathis Poulet qui ont réalisé la meilleure moyenne en 1 :40.979, au cumul des Q1, Q2 et Q3. L’équipage de la Ligier JS P320 #88 du Team Virage s’élancera donc en pole ce samedi soir à 19h55, devant la Ligier #13/Mirage Racing, pilotée par Emilien Carde et Mathias Beche.

Du côté des CN, le meilleur temps à l’issue des trois sessions qualificatives détermine la grille de départ. Nicolas Marroc a été le plus rapide en Q3 avec un tour en 1 :44.449 et décroche ainsi la pole pour la Norma #1/ANS, avec 25 millièmes d’avance sur la Norma #42/Palmyr.

Le départ de la course est donné à 19h55 alors que la pluie a cessé. La piste reste néanmoins humide et le départ se passe derrière la voiture de sécurité. D’entrée, Team Virage et DB Autosport font le choix de passer par les stands pour réaliser l’un des trois arrêts obligatoires. Un choix stratégique en vue de la fin de course que n’a pas tenté Mirage Racing. Emilien Carde a donc hérité du leadership au volant de la Ligier JS P320 #13 qu’il a conservé durant la quasi- totalité de son relais.

Pendant ce temps, la bataille fait rage dans le peloton lorsque la course démarre. Antoine Robert, ressorti derrière les deux Ligier du Team Virage, se défait de ses deux rivaux en quelques tours et remonte progressivement dans la hiérarchie au volant de la Duqueine D08 #21/DB Autosport.

Après avoir longuement évolué en deuxième position, la course d’Antoine Robert, Jordan Perroy et la Duqueine #21 s’est arrêtée dans les stands, à cause d’une casse mécanique, avant la dernière heure.

La victoire se jouera donc entre Mirage Racing et Team Virage. Solidement en tête, la Ligier #13 compte jusqu’à deux tours d’avance sur la Ligier #88 championne en titre. Mais voilà, après avoir bouclé 92 des 105 tours en tête de la course, Mathias Beche, qui a succédé à Emilien Carde, doit s’arrêter une dernière fois à 20 minutes de l’arrivée. Malgré le rythme impressionnant affiché par Mathias Beche, auteur du meilleur tour en course, la Ligier #13 ressort 3e, derrière les deux voitures du Team Virage.

Le temps restant ne permet pas à Mirage Racing de revenir sur la tête de course, mais s’empare toutefois de la 2e place face à la Ligier #77/Team Virage alors pilotée par Pontus Fredericsson.

Julian Wagg franchit la ligne d’arrivée dans la pénombre du Circuit Paul Ricard et impose la Ligier JS P320 #88 du Team Virage, avec ses coéquipiers Miguel Cristovao et Mathis Poulet. Mathias Beche et Emilien Carde terminent à 7 secondes de la victoire pour le compte de la Ligier #13/Mirage Racing. Victime d’une crevaison dans les derniers tours, la Ligier #77/Team Virage complète le podium.

La catégorie CN fut également très disputée. Le début de course a très nettement été dominé par les deux protos d’ANS qui ont bouclé la première heure en tête, la #1 devant la #72. L’écurie de Nicolas Schatz a ensuite connu quelques déboires, comme la perte du capot avant pour la #1. Ces aléas ont profité à la concurrence puisque l’écurie Palmyr achève ces 3 heures de course par un doublé !

Marc Faggionato et William Cavailhes l’emportent au volant de la Norma #42, et ce, malgré une pénalité d’un tour et 20 secondes sans conséquence sur le classement, pour ne pas avoir respecté le temps minimum de conduite pour Cavailhes. Philippe Mondolot et Christophe Kubryk grimpent sur la deuxième marche du podium. L’équipage de la Norma #221/DB Autosport complète le podium.

NAPA GT-Touring Endurance, course (4h) : Franck Thybaud et Eric Cayrolle s’imposent sur le fil ; doublé des Renault d’AB Sport Auto

Les qualifications qui s’étaient disputées dans des conditions très pluvieuses samedi, ont été dominées par l’équipage de la Renault R.S. 01 #5/AB Sport Auto, composé de Franck Dezoteux et Stéphane Tribaudini, rejoint par Charles-Henri Samani et Emmanuel Collard en première ligne, avec la Mercedes-AMG GT3 #83/Racetivity.

Le départ de cette première course de la saison 2021 du NAPA GT-Touring Endurance est donné ce dimanche à 10h45, sous un magnifique ciel bleu. A noter que cette année, toutes les catégories vont au bout des 4 heures de course

C’est dans le dernier tour de course que la victoire finale de cette course s’est jouée avec une passe d’armes entre les deux Renault R.S. 01 d’AB Sport Auto. Au jeu des différentes stratégies et des arrêts aux stands obligatoires, au nombre de 5, plus les ravitaillements, à effectuer, les débats se sont animés dans la dernière heure.

Le début de course a été dominée par David Hallyday sur la Ferrari 488 GT3 #1/Visiom championne en titre, en menant la course durant 40 tours ! Les différentes stratégies se sont ensuite mises en place et Visiom a perdu du temps au ravitaillement à cause d’une pompe défectueuse. Le temps perdu a finalement été compensé durant la course, mais cela n’a pas permis à Jean-Paul Pagny et Jean-Bernard Bouvet d’être en mesure de se battre pour la victoire dans le money time.

Outre la Mercedes-AMG GT3 #83 qui s’est rapidement débarrassée de ses arrêts obligatoires, les deux Renault R.S. 01 #45 et #5 ainsi que la Ferrari 488 GT3 #1 ont attendu le dernier moment, dans la dernière demi-heure.

A l’issue de tous les arrêts, à quelques minutes de la présentation à damier, Franck Dezoteux est en tête au volant de la #5 grâce à une course très bien maîtrisée également par le talentueux Stéphane Tribaudini. Cependant, une Renault peut en cacher une autre puisque c’est Eric Cayrolle qui mène la charge au volant de la voiture sœur #45, qu’il partage avec Franck Thybaud.

Les deux hommes sont roues dans roues jusque dans le dernier tour où Eric Cayrolle s’infiltre et s’empare de la tête pour s’imposer au terme de 4 heures et 151 tours. Franck Dezoteux a concédé 7 dixièmes sur la ligne d’arrivée. La Ferrari du trio Pagny/Hallyday/Bouvet termine sur la troisième marche du podium, à 20 secondes des vainqueurs. Malgré le meilleur tour en course établi par Emmanuel Collard, la Mercedes-AMG #83 termine au pied du podium.

