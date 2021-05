Paul Ricard (C1) : Team Lazarus ouvre le compteur de Bentley

Avec deux neutralisations suite à des accidents, cette première manche International GT Open 2021 sur le Circuit Paul Ricard a été animée. La Bentley Continental GT3/Team Lazarus de Jordan Pepper et Ivan Peklin a dominé son sujet pour couper la ligne d’arrivée en vainqueur.

Seize GT3 étaient au départ de ce premier rendez-vous de la saison. Après quelques minutes de course, le plateau était réduit à 13. C’est d’abord Dominik Schraml sur la Mercedes-AMG GT3/Twin Busch by Equipe Vitesse qui a littéralement placardé la McLaren 720S GT3/JP Motorsport de Christian Klien qui n’avait rien demandé. La Mercedes est carrément montée sur la McLaren. Plus de peur que de mal pour les pilotes qui sont sortis indemnes. Une fois le restart donné, François Grimm a perdu le contrôle de sa Lamborghini Gallardo R-EX/Boutsen Ginion Racing à l’entrée de la ligne droite du Mistral. Là aussi, pas de bobo pour le pilote suisse. La Bentley a vite pris la tête de course grâce à Jordan Pepper.

Sous le damier, la Bentley de Peklin/Pepper a devancé les deux McLaren, 720S GT3/Inception Racing, Moss/Osborne à 10.114s, devant Iribe/Millroy, 0.258s derrière.

Pour ses débuts en GT3 avec la nouvelle Porsche 911 GT3 R, Lechner Racing a pris la 4e place avec Soucek/Al Zubair. Auteur d’un bon début de course en partant de la pole sur la Mercedes-AMG GT3/Winward Racing, Nico Bastian a été relayé par Markus Settler qui n’a pu faire mieux qu’une 9e place finale derrière la Honda NSX GT3/Reno Racing.

En Am, la victoire est revenue à la Mercedes-AMG GT3/AKM Motorsport de Florian Scholze et Jens Liebhauser.

Le classement de la course est ici