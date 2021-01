Patrick Kelly et PR1/Mathiasen Motorsports en route vers Le Mans

Cela fait plusieurs années que PR1/Mathiasen Motorsports tourne autour des 24 Heures du Mans et 2021 devrait être la bonne. L’équipe de Bobby Oergel, basée en Californie, et Ray Mathiasen, son propriétaire, comptent valider l’invitation donnée par l’IMSA à Patrick Kelly dans le cadre du Jim Trueman Award qui récompense le meilleur gentleman driver en LMP2. (In English)

Patrick Kelly a décroché quatre victoires de catégorie l’année passée, y compris toutes les poles LMP2 au volant de l’Oreca 07 #52.

Pour son programme Le Mans, PR1/Mathiasen Motorsports s’appuiera sur une équipe LM2 basée en Europe. « Nous ferons Le Mans avec Pat », a déclaré Bobby Oergel à Sportscar365. « C’est quelque chose dont nous avons été très enthousiastes à l’idée de rêver et nous sommes très excités de pouvoir le faire avec notre noyau familial, et Pat en fait partie. Il est avec nous depuis de nombreuses années pour se préparer à cela.

« C’est très excitant. Nous n’obtiendrons pas une autre possibilité de le faire, alors nous allons y aller. Ce sera génial. »

Bobby Oergel a précisé que la majorité de son équipe fera le déplacement et qu’ils utiliseront un châssis Oreca de son équipe partenaire en Europe. La décision de l’équipe semble avoir été prise sans toutefois être officialisée.

En attendant, Patrick Kelly ne sera pas au départ des 24 Heures de Daytona cette année mais un retour en IMSA après Le Mans n’est pas à exclure.