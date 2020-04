Pascal Zurlinden (Porsche) : “Difficile de prévoir ce qui va se passer”

Comme les autres constructeurs, la crise sanitaire affecte Porsche. L’activité est en toute logique réduite à son strict minimum après une belle année 2019 qui a vu le résultat du groupe, après impôt, Porsche Automobili Holding SE à 4,4 milliards d’euros, soit une augmentation de 26,3% par rapport à 2018. Cette évolution a été fortement influencée par le résultat de l’investissement comptabilisé dans les capitaux propres de Volkswagen AG. Au 31 décembre 2019, la liquidité nette du groupe s’élevait à 533 millions d’euros. La crise que traverse actuellement le monde pourrait bien ralentir la croissance des constructeurs automobiles. Oliver Blume, directeur du directoire Porsche AG, a déjà indiqué que l’année 2020 serait difficile.

Pascal Zurlinden, en charge des programmes officiels chez Porsche, est revenu sur la situation du département compétition. « La crise du COVID-19 affecte le sport automobile de différentes manières », a expliqué Pascal Zurlinden. « Nous sommes touchés de différentes manières. La plupart du personnel travaille à domicile. Tous les deux jours, nous appelons l’équipe pour expliquer comment se passent les choses. Rester en contact en tant que famille est vraiment important pour nous, tout comme voir que tout le monde va bien avec cette situation. »

Porsche Motorsport a donc dû s’organiser différemment : « En tant qu’équipe officielle, même lorsque nous ne courons pas, il y a beaucoup de développement en cours. Nous travaillons toujours d’arrache-pied pour être prêts pour notre retour. Au niveau de la compétition-client, c’est un peu différent parce que lorsque les clients ne courent pas, vous n’avez pas tellement de soutien sur les circuits. Vous avez moins de pièces à vendre car les pièces ne cassent pas lorsque vous ne roulez pas. »

Le problème est que personne ne sait quand cette crise va prendre fin : « Il est difficile de prévoir ce qui va se passer. Tout est dans l’inconnu. Nous sommes en relation étroite avec les promoteurs et les circuits du monde entier pour voir ce qui se passe. Pour être honnête, cela change de jour en jour. Au final, nous sommes tous des passagers. Nous ne pouvons pas prédire ce qui se passera à l’avenir. Nous sommes à moins d’un mois de crise et personne ne peut vous dire combien de temps cette crise va durer. Donc, pour le moment, nous attendons simplement de reprendre la compétition. »

« Le sport automobile fait partie de l’ADN de Porsche et le sera toujours », précise Zurlinden. « Depuis 1951 au Mans, Porsche est le seul constructeur à avoir toujours eu des voitures sur la grille, en tant qu’usine ou client. Je ne suis donc pas inquiet, Porsche ne quittera pas le sport automobile. » Du côté de la nouvelle Porsche 911 GT3 Cup qui doit arriver en 2021, le planning reste inchangé.

Le sport automobile étant impacté dans son ensemble, les fournisseurs sont eux aussi touchés, ce que confirme Pascal Zurlinden : « En seulement un mois de crise en Europe, il est difficile de dire quel sera le problème à l’avenir. Je suis d’accord sur le fait qu’il pourrait y avoir des soucis pour les entreprises dans les prochains mois, mais pour le moment, il est trop tôt pour en parler. Pour en revenir à Porsche, nous avons découvert que le travail à domicile est assez efficace. Nous verrons au cours du mois prochain qu’il y aura de plus en plus de bureaux à domicile, simplement parce que c’est assez bon et que la communication devient elle aussi plus efficace. C’est juste que nous apprenons tous une façon différente de travailler en ce moment. »

Les pilotes officiels Porsche sont eux aussi confinés à domicile avec un programme sportif afin de rester en forme. Porsche et ses pilotes devront se passer de la Journée Test des 24 Heures du Mans, annulée. « Ce sera les débuts au Mans de la nouvelle 911 RSR Spec-2019 et la première fois au Mans en septembre », explique Pascal Zurlinden. « Il y aura beaucoup d’inconnues avant la semaine de course, mais il en sera de même pour Corvette. C’est la même chose pour tout le monde. Nous devons donc travailler encore plus en amont afin de nous assurer d’être prêts. En regardant la saison dernière, ainsi que les débuts de la RSR-19, nous sommes convaincus que l’équipe réagira assez bien à la situation et nous serons prêts pour la course. »

« Je pense qu’en 2020, nous sommes les passagers des décisions gouvernementales concernant les grands événements et les limitations de voyage », souligne Zurlinden. « Nous ne pouvons que réagir, mais nous avons déjà mis en place différentes choses et cela continuera tant que nous aurons des problèmes sans course. Nous n’aurons pas moins à faire. Il y a encore beaucoup de travail et de développement. Porsche Motorsport développe également des voitures de route, ce qui est complètement indépendant de la partie course. Ils sont maintenant davantage concentrés sur celles de route. Maintenant, nous nous adaptons à la situation. »