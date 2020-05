Pas de 21e année consécutive pour Corvette Racing au Mans !

Entre Corvette Racing et les 24 Heures du Mans, c’est une histoire d’amour qui dure depuis 2000. Cependant, cette 88eédition des 24 Heures du Mans, prévues les 19 et 20 septembre prochains, ne sera pas la 21e venue du constructeur en Sarthe. En effet, la marque de Détroit a annoncé qu’elle ne serait pas présente au Mans dans quelques mois en raison des incertitudes entourant la pandémie de coronavirus et de la surveillance accrue prévue aux frontières. De plus, du point de vue logistique, c’était difficile en raison du calendrier du championnat IMSA WeatherTech avec une manche à Mid-Ohio du 25 au 27 septembre.

L’équipe Pratt & Miller a informé l’ACO ce week-end de sa décision de ne pas aligner ses deux Corvette C8.R, la nouvelle voiture GTE à moteur central, qui devaient être confiées à Antonio Garcia, Jordan Taylor, Nicky Catsburg (# 63) et Tommy Milner, Oliver Gavin et Marcel Fassler (# 64). C’est donc la mort dans l’âme que les membres de l’équipe américaine ne seront pas là. « Corvette Racing participe depuis longtemps aux 24 Heures du Mans, et notre décision de ne pas participer à cette course historique cette année n’a donc pas été facile », a déclaré Jim Campbell, vice-président de Chevrolet aux États-Unis. En effet, cette résolution vient briser 20 ans de participation consécutive du constructeur à la classique française.

Les spectateurs manceaux ont vu passer trois générations de Corvette depuis 2000. On a d’abord eu les C5-R de 2000 à 2004. Très vite, les voitures américaines trouvent le circuit des 24 Heures à leur goût avec une 3e et 4e place dès leur première participation. Doug Fehan, le manager du programme Corvette Racing, se souvient : « Je suis venu en 2000 avec Corvette, mais c’était déjà planifié depuis deux ans. Benoit Forger, qui gérait le département marketing en France, nous a beaucoup assistés, il connaissait le contexte, il nous a aidés à remplir les papiers administratifs et nous a bien facilité la tâche. Nous aurions été perdus sans lui. Nous savions que le chemin serait long et que nous devions progresser. La première année ne fut pas trop mal et avons beaucoup appris. »

2000 © Richard Prince

Le succès arrive très vite, dès 2001, avec la victoire en GTS de la Corvette C5-R #63 confiée à Ron Fellows, Johnny O’Connell, Scott Pruett. Deux autres suivront en 2002 (Ron Fellows, Johnny O’Connell, Oliver Gavin) et 2004 (Oliver Gavin, Olivier Beretta, Jan Magnussen).

Doug Fehan se reparle parfaitement de la première victoire en 2001. « Nous sommes revenus en 2001 et avons gagné dès notre deuxième année, ce qui ne nous a pas aidé au niveau la direction de Corvette car ils ont alors pensé que gagner Le Mans était facile (rires). Cette année là, je n’arrivais pas à croire que nous allions l’emporter. Nous avions des soucis de boite de vitesses lors du redémarrage du moteur. Nous avions une confortable avance et avons fait les réparations nécessaires. Je n’arrive pas à croire que c’était il y a 19 ans, j’ai l’impression que ça s’est passé il y a deux ans ! Je me rappelle de chaque moment, particulièrement du drapeau à damiers. C’était une telle émotion qui est toujours présente (il s’arrête de parler quelques secondes, les larmes lui montent aux yeux, ndlr). Vous pouvez constater les effets qu’une telle victoire peut encore avoir sur moi. Le Mans, c’est le Graal. Alors finir la course c’est déjà bien, mais la gagner c’est inimaginable. Pour moi, il n’y aura jamais rien de mieux que ça ! Rééditer cet exploit sept fois est juste phénoménal. »

Premier succès en 2001 @Eric Fabre Vimages

En 2005, place à la C6.R qui est la Corvette qui a été la plus présente au Mans car on a pu la voir jusqu’en 2013. A son compteur, quatre victoires en GT1 puis GTE Pro dont la première dès sa première apparition en Sarthe (#64, Oliver Gavin, Olivier Beretta,Jan Magnussen) puis 2006 (même équipage), 2009 (Johnny O’Connell, Jan Magnussen,Antonio Garcia) et 2011 (Olivier Beretta, Antonio Garcia, Tommy Milner). A noter que la même année, Corvette a aussi remporté la catégorie GTE Am avec Larbre Compétition, aussi avec une C6.R (#50 de Patrick Bornhauser, Gabriele Gardel, Julien Canal). Cet exploit a été réédité l’année suivante toujours par l’équipe française en GTE Am (Pedro Lamy remplaçant Gabriele Gardel).

Victoire aux 24 Heures du Mans 2005

Victoire GTE Am 2012

En 2014, la C7.R est introduite (jusqu’en 2019). Elle connut moins la gloire que ses sœurs, mais compte quand même une victoire en GTE Pro en 2015 avec Oliver Gavin, Tommy Milner et Jordan Taylor.

24 Heures du Mans 2015

Corvette Racing a remporté huit victoires de catégorie en 20 départs. On arrive même à 10 pour la marque si on ajoute les deux succès de Larbre Compétition. Sur les 21 pilotes ayant porté les couleurs Corvette Racing au Mans, neuf ont remporté les 24 Heures : Olivier Beretta, Ron Fellows, Antonio Garcia, Oliver Gavin, Jan Magnussen, Tommy Milner, Johnny O’Connell, Scott Pruett, Jordan Taylor. Oliver Gavin est celui qui gagné le plus avec la marque de Détroit au Mans avec cinq victoires. Il devance Jan Magnussen et Olivier Beretta (4).

La C8.R aurait dû être la 4e génération de Corvette à rouler au Mans, Nick Catsburg, le 22e pilote. Il faudra attendre un an de plus car on espère bien revoir le constructeur US au Mans en 2021. En tout cas, Jim Campbell le confirme : « Nous sommes fiers que Corvette Racing ait été invité aux 24 Heures du Mans au cours des 20 dernières années et nous regrettons de ne pas pouvoir participer cette année. Nous espérons avoir l’occasion de courir à nouveau au Mans. »