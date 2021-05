Oschersleben (C1) : Marciello/Buhk (Mercedes) raflent la mise

Raffaele Marciello et Maximilian Buhk ont imposé la Mercedes-AMG GT3/Mann-Filter Team Landgraf HTP/WWR à Oschersleben à l’occasion de la toute première course ADAC GT Masters 2021.

Le tandem de la Mercedes #70 a devancé de 2s la Lamborghini Huracan GT3/GRT de Mirko Bortolotti et Albert Costa. La dernière marche du podium est revenue à l’Audi R8 LMS GT3/Montaplast by Land Motorsport de Ricardo Feller et Christopher Mies.

En terminant au 7e rang, Mathieu Jaminet est le meilleur représentant de nos tricolores sur la Porsche 911 GT3 R/SSR Performance qu’il partage avec Michael Ammermüller. Jules Gounon a pris la 15e place sur la Mercedes-AMG GT3/Zakspeed en compagnie de Igor Walilko. Quant à Franck Perera, il a pris la 18e place sur une Lamborghini Huracan GT3/GRT avec Rolf Ineichen.

