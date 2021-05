Le Paul Ricard marque ce week-end le début de saison International GT Open. A cette occasion Optimum Motorsport fera le déplacement dans le Var avec deux McLaren 720S GT3.

Les équipages seront les mêmes qu’en 2020. On retrouvera Nick Moss et Joe Osborne d’un côté, Ollie Millroy et Brendan Iribe de l’autre. Les deux McLaren rouleront dans la classe Pro-Am.