Okayama : quadruplé Toyota en GT500, Nissan s’impose sur le fil en GT300

Les Toyota GR Supra ont trusté le haut de l’affiche à Okayama à l’occasion de l’ouverture de la saison SUPER GT 2021 sur une course d’un format de 300 km.

Kazuya Oshima et Kenta Yamashita se sont imposés sur la Toyota GR Supra/TGR Team ENEOS Rookie #14. On retrouve quatre Toyota aux quatre premières places. Bertrand Baguette et Koudai Tsukakoshi ont terminé au 5e rang sur la Honda NSX-GT/Astemo Real Racing à 30s des vainqueurs du jour.

Bertrand Baguette dresse le bilan de ce premier rendez-vous 2021 : “Malgré une journée du samedi en demi-teinte, on a réalisé notre meilleur début de saison en Super GT ce weekend. On termine neuvième en qualification ce qui a changé notre perspective de course. Il fallait remonter des places pour récolter de précieux points et c’est ce que nous avons fait. J’ai pris un bon départ pour rapidement rallier la septième position. Ensuite je suis resté bloqué dans le traffic et je n’ai pas pu doubler plus de voitures. On a eu un ravitaillement assez tôt dans la course ce qui nous a permis de remonter à la sixième place. Koudai, mon coéquipier, est parvenu à doubler une autre Toyota et à rejoindre le Top 5. Je pense qu’on a fait le maximum aujourd’hui avec ce qui nous était donné. Nous terminons premiers des Honda et c’est une satisfaction. Cependant, il nous faut continuer à travailler afin de comprendre pourquoi notre niveau de performance ne pouvait pas égaler celui des Toyota ce weekend. Le bilan de ce premier rendez-vous de la saison reste néanmoins positif et l’objectif est de retrouver le podium et pourquoi pas la plus haute marche, à Fuji, lors de la deuxième manche du championnat.“

Le classement GT500 est ici

Du côté du GT300, la victoire est revenue sur le fil à la Nissan GT-R/Kondo Racing de Joao Paulo de Oliveira et Kiyoto Fujinami. Quatre GT300 ont terminé dans la même seconde. La Mercedes-AMG GT3/Leon Racing de Naoya Gamou et Togo Suganami a concédé 0.454s sous le damier. La dernière marche du podium est revenue à la Toyota GR Supra GT/Saitama Toyopet Green Brave de Hiroki Yoshida et Kohta Kawaai.

Le classement GT300 est ici