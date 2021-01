Nouvelle livrée pour la Lotus Evora MC/Cars Tokai Dream28

La Lotus Evora MC (Mother Chassis) sera toujours en piste cette année sur les meetings SUPER GT dans la catégorie GT300. Construite selon la réglementation JAF-GT300, cette ‘Mother Chassis’ n’est pas une pure GT3, ce qui la rend éligible uniquement au championnat japonais.

Pour cette saison 2021, la livrée de la Lotus Evora MC engagée par Cars Tokai Dream28 évolue. La structure Inging Motorsport apportera un soutien au programme, d’où la nouvelle livrée 2021.

Hiroki Katoh sera à nouveau au volant de la Lotus cette saison. Ce sera sa 16e saison avec Cars Tokai Dream 28. En revanche, Masataka Yanagida ne sera plus de l’aventure puisque c’est Ryohei Sakaguchi qui sera dorénavant dans le baquet de la #2. Ce dernier roulait pour le compte de Inging Motorsport sur une Toyota 86 MC.

Il convient de noter que la Lotus sera équipée de pneumatiques Bridgestone et non plus Yokohama.