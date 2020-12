Notre sélection livres “Classic” pour Noël…

Après notre sélection « moderne » que vous pouvez retrouver ICI, Endurance Classic vous propose, en cette fin de semaine, une dizaine de livres récemment sortis qui pourraient trouver leur place sous votre sapin de Noël le 25 décembre. Ces ouvrages devraient contenter tous les amoureux de sport mécaniques “plus historiques”.

On y retrouve la “bible” sur la McLaren F1 GTR, un livre retraçant tous les châssis Jaguar en Endurance de 1983 à 1992, un autre sur les Jaguar Type E, un sur l’acteur / pilote Steve McQueen, la collection Rofgo, Jacky Ickx et le circuit de Spa-Francorchamps et bien d’autres.

