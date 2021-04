Nogaro, Libres 1 : Ibanez (Mercedes/NM Racing) en haut de la feuille des temps

D’après le site FFSA GT :

Le Championnat de France FFSA GT prend des couleurs internationales en cette année 2021. Et ce n’est pas le résultat de la première séance d’essais libres des Coupes de Pâques de Nogaro qui viendra nous contredire !

Quadruple vainqueur en GT4 European Series l’an dernier, le jeune Espagnol Lluc Ibanez a d’emblée affiché ses ambitions et celles de l’équipe catalane NM Racing Team en plaçant la Mercedes-AMG GT4 #16 tout en haut du classement. Pas de doute, avec le redoutable Christopher Campbell comme équipier, on a là un duo qui pourrait faire trembler les équipes françaises !

Mais les favoris répondent d’emblée présents eux aussi. Les triples Champions de France Pro-Am Fabien Michal et Grégory Guilvert ont pris la deuxième place de la séance sur l’Audi R8 LMS GT4 #42 de Saintéloc, devant la Mercedes-AMG GT4 de CD Sport pilotée par Edouard Cauhaupé et Jean-Ludovic Foubert. Deux Alpine A110 GT4 complétaient le top 5 avec Grégoire Demoustier-Alain Ferté (#35 Bodemer Auto) devant Rudy Servol-Nicolas Prost (#36 CMR).

C’est un autre étranger et un autre nouveau venu dans le championnat qui s’est montré le plus rapide en Silver Cup : Antoine Potty. Le Belge, associé à Erwan Bastard, a affiché le potentiel de la Toyota GR Supra GT4 #34 de CMR en se plaçant 9e du classement de la séance. La deuxième place en Silver était occupée par le champion d’Europe Valentin Hasse-Clot et son jeune équipier Romain Leroux (Aston Martin Vantage AMR GT4 #007 – AGS Events). Malgré une sortie dans un bac à graviers ayant entrainé la neutralisation de la séance à une quinzaine de minutes du terme, la Mercedes-AMG GT4 #88 AKKA-ASP de Timothé Buret et Paul Evrard prenait la troisième place en Silver Cup.

En Am Cup, Christophe Hamon et Pascal Huteau ont directement placé l’Audi R8 LMS GT4 #5 du Team Fullmotorsport aux avant-postes, celle-ci se plaçant au 16e rang du général. Pas très loin derrière, les Libanais Jihad Aboujaoudé et Shahan Sarkissian (Mercedes-AMG GT4 #4- CD Sport) espèrent confirmer cette année leur montée en puissance pour leur troisième saison en commun. Même si Florian Briché était coupable d’un petit détour par un bac à graviers, la Ginetta G55 GT4 #9 de JSB Compétition qu’il partage avec le Corse Mathieu Casalonga a pris la troisième place de la Am Cup dans cette première séance d’essais libres.

Samedi, après une dernière séance d’essais libres (11h15-12h15), les premiers essais qualificatifs de l’année seront le premier temps fort à vivre dès 16h20. Les deux courses, diffusées en direct sur la chaîne YouTube « GT World », sur la page Facebook « FFSA GT » et sur Automoto la chaîne (en direct sur l’antenne pour la course 1 et sur leur page Facebook), seront à suivre dimanche et lundi, chaque fois avec un départ à 13h50. Ne manquez pas le lancement de cette saison !

Les chronos sont ici