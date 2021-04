Nogaro, Course 1 : Mirage Racing, AKKA-ASP et Full Motorsport s’offrent les victoires

Communiqué de Presse :

La première course du Championnat de France FFSA GT à Nogaro a rendu ses verdicts. Et si la lutte dans le peloton a été intense, il n’y eut guère de suspense à l’avant du peloton.

Quatre ans plus tard, Wallgren et Castelli s’imposent de nouveau en Pro-Am

Les polemen Ferté-Demoustier malchanceux

Evrard et Buret premiers vainqueurs en Silver Cup

Favoris en Am Cup, Hamon-Huteau confirment déjà

Le début de course était marqué par la domination du poleman Alain Ferté. Le toujours jeune Normand espérait avoir fait le plus dur lorsqu’il rentrait dans la voie des stands en leader pour confier l’Alpine A110 GT4 de Bodemer Auto à son équipier. Mais quelques tours plus tard, Grégoire Demoustier rejoignait la voie des stands à cause d’un problème technique. Pour le duo, la désillusion était terrible.

À l’avant du peloton, l’Alpine A110 GT4 laissait la place à une autre : la #222 du Mirage Racing pilotée par Gaël Castelli et Rodolphe Wallgren. Malgré une neutralisation à 15 minutes du terme, due à la sortie de piste de l’autre Alpine Mirage Racing de Vincent Beltoise, Gaël Castelli ne laissait pas planer le moindre suspense. Déjà vainqueurs de la course 1 de Nogaro il y a quatre ans, Castelli et Wallgren ont donc plus que réussi leurs retrouvailles !

La catégorie Pro-Am était la chasse gardée d’Alpine avec la deuxième place de Rudy Servol et Nicolas Prost (#36) qui parvenait à conserver cette position malgré la fin de course très incisive de Mike Parisy, qui avait relayé Nicolas Gomar sur l’Aston Martin Vantage AMR GT4 #89 d’AGS Events. Les vice-champions de France en titre sont déjà sur le podium, affirmant ainsi leurs ambitions pour 2021. Trois Mercedes-AMG GT4 de l’équipe AKKA-ASP se retrouvaient au pied du podium avec, dans l’ordre, Fabien Barthez-Thomas Drouet (#16), Éric Debard-Simon Gachet (#81) et Jean-Luc Beaubelique-Jim Pla (#87).

Silver Cup : Evrard et Buret créent la surprise

Deuxième sur la piste, la Mercedes-AMG GT4 #88 AKKA-ASP de Paul Evrard et Timothé Buret était surtout la voiture de tête dans la Silver Cup. Pour leur première association, les deux hommes montaient sur la plus haute marche du podium. Très incisif en début de course, Paul Evrard se maintenait dans le sillage du très jeune poleman de la catégorie, Enzo Joulié (16 ans). Mais en restant un peu trop longtemps en piste lors de la fenêtre de changement de pilote, la Mercedes-AMG GT4 #74 de CD Sport perdait le bénéfice d’un bon début de course. Timothé Buret se retrouvait alors aux commandes et il résistait parfaitement à la pression exercée par ses poursuivants pour enlever la victoire dès sa première course en FFSA GT.

La deuxième place revenait à Romain Leroux et Valentin Hasse-Clot (Aston Martin Vantage AMR GT4 #007) après une course très solide. Ayant pointé à la deuxième place de la catégorie après un superbe départ de Nelson Lukes, la Ginetta G55 que le patron-pilote de l’équipe K-Worx Racing partage avec Benoit Castagné s’offrait la plus petite marche du podium devant la paire Enzo Joulié-Sébastien Baud (Mercedes-AMG GT4 #74 – CD Sport) et le duo Erwan Bastard-Antoine Potty (Toyota GR Supra GT4 #34 – CMR).

Am Cup : Huteau-Hamon de bout en bout

Il n’y eut pas beaucoup de suspense en Am Cup. Déjà en pole position, Christophe Hamon et Pascal Huteau ont remporté leur première victoire 60 minutes plus tard. L’Audi R8 LMS GT4 #5 du Team Full Motorsport n’a toutefois devancé que d’une seconde l’Aston Martin Vantage GT4 #161 AGS Events de Didier Dumaine et Christophe Carrière, qui fêtait justement son 49e anniversaire ce dimanche.

Ralentis par des problèmes techniques, Jean-Charles Rédélé et Laurent Coubard (Alpine A110 GT4 #76 – Bodemer Auto) devaient laisser la plus petite marche du podium à Christian Philippon et Franck Labescat (BMW M4 GT4 #50 – Espace Racing). Le top 5 de la catégorie était complété par l’Aston Martin de Stéphane Desbrosse-Lauris Nauroy (AGS Events) et la Ginetta de Mathieu Casalonga-Florian Briché.

La deuxième course du Championnat de France FFSA GT débutera en ce lundi de Pâques à 13h40. Et on a déjà hâte de la vivre !

