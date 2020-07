NLS : le plein d’engagés pour les deux courses du week-end

Les concurrents de la Nürburgring Endurance Series vont avoir du pain sur la planche ce week-end avec deux courses de 4 heures au programme. La première se déroulera le samedi avec 155 autos, la seconde le lendemain avec 141 autos.

Les équipes de pointe feront tourner leurs pilotes. Chez Falken Motorsports, Thomas Preining roulera les deux jours sur la Porsche 911 GT3-R, le samedi avec Dirk Werner, le dimanche avec Christian Engelhart. Phoenix Racing en fera de même sur l’Audi R8 LMS GT3 #5. Vincent Kolb et Frank Stippler seront là les deux jours. Ils auront à leurs côtés Richard Westbrook le samedi et Mike Rockenfeller le lendemain.

GetSpeed alignera Christer Jöns et Matthieu Vaxiviere sur la première course. François Perrodo et Manu Collard en découdront sur la suivante. Haupt Racing Team débutera avec trois Mercedes-AMG GT3. Sur la #7, Hubert Haupt et Yelmer Buurman disputeront les deux courses. Gabriele Piana sera là le samedi et Nico Bastian le dimanche.

Audi Sport Team mixera également ses pilotes. Dries Vanthoor et Mattia Drudi seront en piste le samedi, Kelvin van der Linde, Christopher Mies et Mattia Drudi le dimanche. Dans le camp Frikadelli Racing Team, Michael Christensen et Kevin Estre seront épaulés par Felipe Laser en course 1 et Alex Müller en course 2. Vainqueur du premier rendez-vous, Mikkel Jensen ne sera en piste que le dimanche sur la BMW M6 GT3/Walkenhorst Motorsport. Augusto Farfus roulera sur la BMW M6 GT3/Schnitzer Motorsport le samedi avec Martin Tomczyk et Sheldon van der Linde. ROWE Racing alignera une BMW M6 GT3 pour Sims/Yelloly le samedi et Auer/Yelloly le lendemain.

La liste des engagés de la course du samedi est ici

Les engagés du dimanche sont ici

Plus de 16 heures de direct seront au programme au cours du week-end.