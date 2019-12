Nissan GT-R LM NISMO, la story (part 7)…

La course peut parfois réserver de belles surprises mais pas dans le cas de Nissan. Il a déjà fallu repêcher les trois équipages qui ne sont pas rentrés dans les minimas durant les qualifications. Les neuf pilotes ont eu beau se cracher dans les mains mais cela n’aura pas suffi. La plus rapide des Nissan a concédé 16s à l’Audi qui s’élancera depuis la pole.

Les trois Nissan GT-R LM NISMO prendront bien le départ des 24 Heures du Mans mais avec un système hybride débranché. Nissan voulait faire différent, c’est réussi… Quand les pilotes officiels Porsche roulent en 911 ou Macan, les pilotes Audi en RS6, on roule en Juke chez Nissan. Le décalage existe aussi sur la route.

Deux des trois GT-R LM NISMO ne verront pas le damier et la troisième le verra mais non classée. Pourtant, le staff Nissan était sur le muret des stands comme si la victoire était au bout. Le lendemain de la course, le quotidien Ouest France titrait : “On avait Benny Hill, on a les Nissan GT-R LM NISMO”. Difficile de faire plus clair. Durant la course, Henri Pescarolo nous confiait : “La pertinence de la Nissan appartient au siècle dernier”.

Après Le Mans, Nissan a repris les essais aux Etats-Unis

Pourtant, le communiqué de presse de Nissan post 24 Heures du Mans titrait : ‘Challenge accepté’. A l’arrivée, Darren Cox se montre satisfait : “La plupart des constructeurs LM P1 ne terminent pas les 24 Heures du Mans dès leur première tentative. Il était donc important pour nous de réussir cet objectif. Nous avons fait exactement ce que nous devions faire. Nous avons résolu nos problèmes, exploité les limites de notre rendement actuel et nous avons terminé les 24 Heures du Mans. “

On nous promettait un 3.21 en qualif’, on a eu un 3.36.9 (contre un 3.42.6 pour la DeltaWing trois ans plutôt).

“Il est clair que le plus grand problème que nous ayons eu est de ne pas avoir enclenché le KERS, ce qui a entraîné des soucis dans plusieurs domaines, dont le freinage et la consommation de carburant” , déclare Darren Cox. “Nous perdions 2MJ autour du circuit, ce qui fait qu’il a fallu aller chercher la puissance ailleurs. Nous ne pensions pas être incapables de pouvoir escalader les vibreurs, ce qui fait qu’il fallait garder les pilotes hors de ces vibreurs. Nous nous devions de jouer la prudence car nous ne voulions pas avoir des problèmes de suspension avec les trois voitures dès le début.”

Carlos Ghosn, alors patron de Nissan, a pris le taureau par les cornes : ” Nissan a toujours été lié à l’innovation. Nous avons fait une tentative qui ne s’est pas révélée fructueuse, il faut réévaluer la stratégie. Nous avons voulu être différents et compétitifs, nous avons seulement été différents.”

Un mois après les 24 Heures du Mans, le côté marketing est toujours mis en avant par Darren Cox : “Nous avons reçu le feu vert seulement trois mois avant Le Mans, ce qui est probablement le plus court laps de temps pour partir d’une feuille blanche avec un tout nouveau concept. C’est le positif que nous retirons de la piste. Je pense que nous avons capté l’attention des fans et de la presse en ouvrant le garage. Nous avons eu quelque chose comme 2,8 millions de vues sur notre streaming contre 1,7 millions à Game of Thrones. Tout ce que nous avons mis en place en dehors de la piste, nous avons dominé. Nous avons eu une réunion avec Porsche sur notre côté social et ils nous ont posé des questions. Nous sommes très heureux de cela.”

Le 7 août, Nissan annonce que le retour à la compétition est décalé afin de se concentrer sur les essais, ce qui fait que la GT-R LM NISMO fait l’impasse sur les 6 Heures du Nürburgring. L’arrivée de Michael Carcamo à la tête de l’équipe doit permettre de faire bouger les lignes. C’est maintenant la saison 2016 que vise Nissan. En novembre 2015, Carcamo confirme que la Nissan sera bien de la partie en 2016, toujours avec le même concept.

Début décembre, Nissan est en essais sur le tracé de NOLA près de la Nouvelle-Orléans. L’objectif est de tester de nouveaux composants et de nouveaux pneus.

La fin de la Nissan GT-R LM NISMO intervient le 22 décembre 2015. Le constructeur japonais annonce la fin d’un programme qui a rapporté plus de clics sur les réseaux sociaux que de résultats sur la piste…