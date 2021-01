Nielsen Racing montre ses couleurs

Avec ses deux Ligier JS P320 engagées en Asian Le Mans Series, Nielsen Racing compte bien faire la passe de deux au championnat LMP3. L’écurie britannique managée par Sven Thompson passe de la Norma M30 à la Ligier JS P320 dans le championnat asiatique.

Pour cette campagne asiatique 2021, la troisième de l’équipe, les deux LMP3 passent à la couleur or pour célébrer le 10e anniversaire du soutien de Nielsen Chemicals, le sponsor titre de l’écurie.

Du côté des équipages, Rodrigo Sales et Matt Bell se partageront le volant de la #8. On retrouvera sur la #9 Colin Noble et Tony Wells.