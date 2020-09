Nicolas Misslin (BWT Lechner Racing) : “Une approche prudente à Magny-Cours et au Mans”

Quand vous roulez pour BWT Lechner Racing, vous avez de fortes chances d’avoir une voiture rose. Ce n’est pas le cas de Nicolas Misslin qui rempile en Porsche Carrera Cup France, cette fois au sein du team autrichien de Walter Lechner. Le Sudiste a conservé ses couleurs 2019 avec un objectif : remporter la couronne Am (Pro-Am) une troisième fois dans une troisième équipe, chose qui n’est jamais arrivée auparavant.

Nicolas Misslin arrive gonflé à bloc à Magny-Cours, comme il l’a expliqué à Endurance-Info : “Je suis content que ça reprenne. J’ai pu disputer deux courses en Porsche Supercup à Spa et Barcelone car je n’ai pas roulé en essais. De plus, ces deux circuits sont empruntés par la Cup France. Cela m’a permis de reprendre mes marques avec la Cup. C’était aussi important de travailler avec l’équipe.”

La rencontre entre Nicolas Misslin et Walter Lechner ne date pas d’hier : “Je connais Walter depuis 5 ans. C’est lui qui m’a fait rouler en Cup la première fois à Dubai. Dans la foulée, j’avais appelé Philippe Alméras pour un programme en Porsche Carrera Cup France. L’année passée, j’ai roulé chez Racing Technology. J’ambitionne donc un troisième titre dans une troisième équipe. Rouler chez BWT Lechner Racing me permet aussi de travailler mon anglais (rire). On arrive à se comprendre sans problème le tout dans une rigueur très allemande.”

Le double champion Am va devoir faire face à quelques adversaires de poids : “Le plateau général est bon même si le virus a fait perdre quelques autos à la série. Il ne faut pas oublier que c’est la dernière année de ce châssis. Les trois catégories sont homogènes. Je pense que ça ira encore plus vite en Pro et pour ma part, je vais devoir me méfier de Christophe Lapierre et Sylvain Noël en Pro-Am. Stéphane Denoual et Jérôme Boullery seront eux aussi à surveiller.”

Le début du meeting de Magny-Cours a permis de montrer qu’il faudrait compter sur Nicolas Misslin qui a terminé les essais libres dans le haut de tableau. “Je vais avoir une approche prudente à Magny-Cours et au Mans”, prévient le pilote BWT Lechner Racing. “Je donnerai tout à Spa, Barcelone et au Paul Ricard”.

Nicolas Misslin garde aussi dans un coin de sa tête une participation aux 24 Heures du Mans : “Je veux faire Le Mans. Mon rêve serait de le faire avec Julien Andlauer et Mathieu Jaminet. Là, ce serait vraiment le top. Je vais rouler pour la troisième fois sur le grand circuit.” Des discussions étaient en cours pour être au départ cette année mais il semble qu’il faille attendre 2021…