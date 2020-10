Nicolas Deschaux réélu président de la FFSA

Communiqué de Presse :

Réunis au Comité National Olympique et Sportif Français situé à Paris ce mercredi 7 octobre 2020, les membres de l’Assemblée Générale de la Fédération Française du Sport Automobile ont procédé à l’élection du Comité Directeur de la FFSA pour les quatre années à venir.

La liste menée par Nicolas DESCHAUX, régulièrement déposée et validée par la Commission des opérations électorales, a obtenu 702 voix de l’Assemblée Générale sur un total de 702 voix présentes ou représentées soit 100 % des suffrages exprimés. La seconde liste menée par Bernard DARNICHE, régulièrement déposée et validée par la Commission des opérations électorales, a obtenu 0 voix soit 0 %. Nouvellement élu, le Comité Directeur composé de 24 Membres dont Jean ALESI et Yvan MULLER, a élu Nicolas DESCHAUX, à l’unanimité, à la présidence de la FFSA.



Nicolas DESCHAUX, Président de la FFSA :



« En préambule, je remercie vivement l’ensemble des dirigeants qui m’ont accompagné au cours de mon précédent mandat. Malgré le contexte très particulier dû à la crise du coronavirus, leur mobilisation et leur action remarquables nous ont permis de maintenir le cap sur de nombreux fronts et, in fine d’organiser courageusement la saison sportive 2020.



Je tiens à remercier très sincèrement chacun des membres de l’Assemblée, Présidents et délégués des Ligues Régionales, ayant voté pour notre liste et à féliciter les personnes qui m’accompagnent.



100 %, c’est pour ce nouveau Comité Directeur un socle de confiance, de légitimité et plus encore de responsabilité.



La crise que nous vivons est inédite et frappe notre sport et nos organisations. Face à cette crise, le sport automobile a tenu bon. Tous les acteurs ont su se montrer solidaires, inventifs et responsables.



Le sport automobile est riche et possède de nombreux atouts : son poids économique [plus de 2,3 milliards annuels suivant étude menée en 2019], sa variété de disciplines et d’épreuves, son tissu de clubs associatifs, ses résultats de pilotes au plus haut niveau -comme Sébastien OGIER, Simon PAGENAUD, Sébastien LOEB, Pierre GASLY, …-, son nombre de sites de pratique auto et karting sur le territoire, sa forte pratique amateur, ses valeurs que sont la recherche de performance et d’innovations, la confiance ainsi que le dépassement de soi et enfin ses grandes épreuves comme le Grand Prix de France de F1, les 24 Heures du Mans, le Dakar, le Paris E-Prix, le Tour Auto, pour n’en citer que quelques-unes.



Cette richesse doit permettre de dépasser la crise actuelle, sanitaire et économique, qui s’inscrit dans un ensemble plus large de mutations environnementales, technologiques et sociétales (diminution de notre impact carbone, évolution des modes de consommation de notre sport, renouvellement de nos officiels, féminisation de notre pratique, …).



C’est dans cet esprit que nous avons souhaité définir les priorités fédérales* en complément du travail et des actions menées sous la précédente mandature.



Ces priorités visent à permettre à notre sport d’être plus accessible, durable, sécurisé et innovant, et devront guider la politique fédérale dans le cadre du prochain mandat.



Rester dans une dynamique de progrès et de développement tout en s’adaptant aux conséquences de la crise, tel est l’enjeu majeur de notre sport pour les années à venir. »

* Priorités FFSA 2020-2024





Membres du Comité Directeur FFSA 2020-2024



ALESI Jean

BONDURAND Marie

CLEMENT Jacques (Secrétaire général)

DEMEUZOIS Bernard

DESCHAUX Nicolas (Président)

DIVIES Caroline

DO VALE Joël

DURIN Michel

EYERMANN Marie-Line

GOSSELIN Pierre

GUIGNARD Michel

LESPIAUCQ Christine

MAILLARD Jean-Paul

MARTIN Josette

MONDESIR Gilles

MORISSEAU Patrick

MULLER Yvan

RAYNAUD Martine

REGIS Jacques

ROGER Dominique

ROGER Jean-Luc

TEISSIER Samuel (Trésorier)

TOSELLO Rémi

VERGNES Michel