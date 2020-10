Nico Rosberg a testé la Volkswagen ID.R sur le Nürburgring

Nico Rosberg, Champion du Monde de Formule 1, a repris le volant. Il a testé la Volkswagen ID.R sur le ciruit de Grand Prix du Nürburgring,

Rosberg, passionné des énergies nouvelles, a également un rôle importante d’influenceur par le biais des réseaux sociaux.

Les conditions météo -pluie, vent et température en-dessous des 10°C- n’étaient pas idéales dans l ‘Eifel pour les 680 chevaux de l’ID.R, mais Rosberg était cependant satisfait de ces essais.

Nico Rosberg : « Cela fait un moment que je n’avais plus conduit une véritable voiture de course sous la pluie , mais je me suis senti immédiatement de nouveau comme un poisson dans l’eau à bord de l’ID.R. Elle est fantastique à piloter. La motricité, l’accélération, l’appui aéro, tout ça m’était très familier. Compliments aux ingénieurs de Volkswagen, qui ont fait un important travail d’avant-garde dans le domaine de l’électromobilité avec l’ID.R. ”

Romain Dumas était également sur le Nürburgring pour les essais de l’ID.R.