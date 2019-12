[VIP] Nico Prost (part 2) : “Je ne voulais pas me forcer à être pilote”

Vous étiez plutôt bon élève à l’école ?

« J’étais un bon élève, ce qui m’a permis de travailler dans la finance. Lorsque j’ai fait mes deux années de Formule Renault et de Formule 3, je travaillais en parallèle dans une banque car mon père m’avait dit qu’il était hors de question que je reste à la maison si je n’étais pas pilote professionnel. J’ai fait une saison de F3 avec les 24 Heures du Mans sur la Saleen S7-R ORECA tout en travaillant entre la Journée Test et le début de la semaine mancelle. J’ai fait cela plus l’A1 GP et un test en DTM. Comme les résultats étaient plutôt bons, mon père m’a dit « essaie de faire que du sport auto durant une année pour voir ». J’ai roulé en F3000 et je suis devenu champion. Lorsque j’ai commencé en Formule Campus, j’habitais en...