Nico Lapierre nouvel actionnaire de Racing Spirit of Léman

Nico Lapierre rajoute une corde à son arc en devenant actionnaire de Racing Spirit of Léman. La structure a été créée par Patrick Barbier, sa fille Herminie (team manager) et Guillaume Gibert (responsable technique) en janvier 2019. Elle est en charge des programmes sportifs de l’équipe.

Le pilote Cool Racing, qui fait partie des meilleurs pilotes d’endurance de la planète, entame donc un nouveau rôle en plus de celui de pilote : « Je suis très heureux de devenir actionnaire de Racing Spirit of Léman. Je prends beaucoup de plaisir à rouler et travailler avec Cool Racing et je suis enchanté de pouvoir m’impliquer dans le management de nos pilotes et le développement de nos activités commerciales. »

Herminie Barbier

Cool Racing va reprendre la compétition dans les prochaines semaines avec l’European Le Mans Series, la Michelin Le Mans Cup et la Ligier European Series. L’Ultimate Cup Series fera également partie du menu 2020, sans oublier la fin de saison WEC et les débuts aux 24 Heures du Mans.

Guillaume Gibert

« Nous avons pris beaucoup de plaisir à travailler avec Nicolas depuis son arrivée chez COOL Racing au début de la saison 2019 », a déclaré Patrick Barbier. « Ses qualités de pilote nous ont permis de progresser très rapidement et nous allons maintenant profiter davantage de son expérience et de ses contacts pour le développement de notre structure. La première campagne de Cool Racing en WEC a très bien débuté et nous espérons pouvoir continuer sur la même lancée avec tous nos programmes sportifs dès que la saison va pouvoir recommencer. »