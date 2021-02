Naran Automotive propose une ‘GT3’ pour la route

Le nom de Naran Automotive ne vous est certainement pas connu. Si on vous dit que le modèle phare de Naran Automotive s’appelle Naran, cela nous fait Naran Naran. Le nouveau constructeur de voitures de luxe haute performance vient de dévoiler le Celare Pack pour sa Naran développant 1000 chevaux avec son moteur V8 5 litres bi-turbo. On doit la marque au jeune entrepreneur Ameerh Naran, par ailleurs courtier en jets privés.

Basée sur la BMW M8, la Naran tire son look de l’esprit GT3 selon le fondateur de la start up. Avec la Naran, pas d’hybridation ou d’électrification. Le constructeur annonce une vitesse maximale de 370 km/h et un 0 à 100 km/h en moins de 3 secondes.

Le Celare Pack permet de repousser les limites sur une piste ou de changer le look pour un usage routier. Le nouvel ensemble aéro peut être installé en 20 minutes par les ingénieurs de Naran Automotive. Ce changement permet de passer la Supercar en GT3 routière. Naran Automotive annonce un appui de 1377 kg, soit plus qu’une GT3. EY3 Engineering a participé au développement technique.

Seuls 49 exemplaires seront construits, chaque véhicule étant individuellement adapté au goût personnel du propriétaire, comme la désignation d’un nom pour le modèle, un peu à l’image des yachts de luxe.

« Notre vision est de fournir une expérience de conduite inégalée sans compromis entre performance, design et luxe », a déclaré Ameerh Naran. « Grâce à l’expertise de nos partenaires de renommée mondiale, nous avons pu découvrir des solutions aérodynamiques innovantes qui ne seraient normalement déployées qu’en sport automobile de haut niveau. Notre Celare Pack est l’incarnation de la personnalisation illimitée de l’expérience de propriété unique que nous proposons à nos clients offrant des performances inégalées, une dynamique passionnante et un luxe sur mesure où ils choisissent de profiter du Naran. »