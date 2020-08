Morris Chen (HubAuto Corsa) : “Diverses options à l’étude pour 2021”

La présence de HubAuto Corsa rajoute une touche de diversité aux 24 Heures du Mans. L’équipe basée à Taiwan doit son invitation à la classique mancelle à son titre GT décroché en Asian Le Mans Series. Morris Chen, qui avait laissé sa place dans le baquet de la Ferrari 488 GT3 en Asian Le Mans, reprendra du service, cette fois dans la GTE. Le patron-pilote aura à ses côtés Tom Blomqvist et Marcos Gomes. Depuis quelques années, HubAuto Corsa n’hésite pas à voyager aux quatre coins du monde en Intercontinental GT Challenge. Le mois prochain, c’est Le Mans qui attend HubAuto Corsa. Morris Chen se réjouit de voir sa propre équipe disputer la plus grande course d’endurance de la planète.

C’est un rêve de voir votre équipe aux 24 Heures du Mans ?

« Le Mans est la priorité numéro 1 de HubAuto cette année. C’est un événement tellement prestigieux avec une piste que je respecte et admire depuis de nombreuses années. Le team HubAuto Corsa a travaillé dur au cours des trois dernières années pour devenir une équipe mondiale performante. Nous sommes maintenant une équipe qui roule partout alors qu’il n’y a pas si longtemps personne ne savait qui nous étions. Je suis fier de notre succès et du dynamisme de toute notre écurie pour de plus grandes réalisations. »

Que pouvez-vous dire sur votre équipage avec Tom et Marcos ?

« Nous avons clairement un équipage solide. On connaît Marcos car il a roulé pour HubAuto en Asian Le Mans Series et Blancpain GT Series Asia. Il a remporté le titre GT avec HubAuto en Asian Le Mans Series. Tom est nouveau dans l’équipe, nouveau sur une Ferrari au Mans, mais nous connaissons son calibre et ses compétences. Il a beaucoup d’expérience et sera un excellent renfort pour l’équipe. »

HubAuto Corsa dispose de son propre châssis 488 GTE ou vous allez vous appuyer sur un châssis loué en Italie ?

« Nous avons notre propre Ferrari 488 GTE qui vient d’être envoyée par Michelotto depuis l’Italie. Il s’agit d’une voiture différente de cette utilisée en Asian Le Mans Series (un châssis Ferrari 488 GT3 peut être transformé en GTE, ndlr). »

Comment allez-vous gérer la partie logistique compte tenu de la situation actuelle très inconfortable ?

« Les restrictions dues au Covid-19 ont causé bien des maux de tête à tout le sport automobile, même aux équipes locales en Europe. Nous travaillons avec de grandes équipes pour le côté logistique et entretenons des relations solides avec elles. HubAuto a également une gestion très organisée et un personnel très international. C’est ce que vous devez faire quand vous voyagez dans le monde entier. »

L’objectif est de passer en WEC en 2021 ?

« Nous avons beaucoup d’idées où nous aimerions être. Diverses options sont à l’étude pour 2021. Cela dépendra en grande partie de la pandémie qui rend les déplacements internationaux difficiles. HubAuto n’a pas encore pris de décision. »

L’Asian Le Mans Series fera partie du programme hivernal ?

« Oui ! »

On reverra HubAuto Corsa aux Total 24 Heures de Spa et en IGTC ?

« Nous prévoyons de participer aux Total 24 Heures de Spa en octobre et attendons avec impatience cet événement. Nous étions aussi impatients de participer à l’Intercontinental GT Challenge, mais les complications du Covid-19 rendent la tâche trop difficile en raison des restrictions de voyage et nous avons dû annuler nos plans. »