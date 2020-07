Morgan Moullin-Traffort (Mirage Racing) : “Le plateau s’annonce costaud”

Champion de France FFSA GT 2013, Morgan Moullin-Traffort fait son retour sur la scène nationale GT sur un programme complet. Ces deux dernières saisons, le Toulousain a fait office de pigiste de luxe dans différentes structures. Cette fois, c’est une campagne complète qui l’attend sur une des deux Alpine A110 GT4/Mirage Racing en compagnie de Philippe Giauque qui fait son retour en FFSA GT. Mirage Racing fait partie des révélations de la saison 2019.

Le tandem Moullin-Traffort/Giauque a bouclé les essais FFSA GT de Nogaro dans le top 5 lors de l’ultime session des deux journées de roulage.

“Avec ce programme, je suis le plus heureux des hommes”, se réjouit Morgan Moullin-Traffort. “La voiture est bonne, je connais bien mon coéquipier et l’équipe. L’attente a été longue, mais nous sommes en piste. J’ai fait un peu de coaching, mais je suis resté sur ma faim. Ces essais sont importants pour nous car, aussi bien Philippe que moi, devons nous adapter à l’Alpine.”

Morgan Moullin-Traffort a roulé sur différentes GT4 ces dernières saisons : Ginetta G55 GT4, Mercedes-AMG GT4, Porsche Cayman GT4 Clubsport MR, BMW M4 GT4. “J’ai souvent roulé sur des autos plus lourdes que l’Alpine”, précise l’ancien Champion de France FFSA GT. “J’ai encore tendance à trop m’arrêter en entrant dans les virages alors que je peux garder un peu de gaz. L’avantage de l’Alpine est qu’elle dégrade très peu.”

Il faudra surveiller Morgan Moullin-Traffort et Philippe Giauque cette saison même si la concurrence sera rude : “Le plateau s’annonce costaud. Une GT4 n’a pas beaucoup de chevaux, ce qui demande d’être très souple en piste. La voiture ne pardonne pas beaucoup. Avec Philippe, on a roulé deux saisons ensemble, donc on se connaît bien.”