Mirko Bortolotti de retour à la maison chez Lamborghini

Depuis son arrivée en GT en 2014, Mirko Bortolotti est fidèle à Lamborghini. Sa seule infidélité à la marque italienne a été 2020 avec une saison passée dans le camp Audi. A 31 ans, l’Italien fait son retour à Sant’Agata Bolognese cette année. Son escapade chez les Allemands n’a pas été négative, bien au contraire, mais l’appel du retour à la maison a été plus fort. Mirko Bortolotti roule pour Orange 1 FFF Racing Team en GT World Challenge Europe et Grasser Racing Team en ADAC GT Masters.

“Je suis content de faire mon retour chez Lamborghini”, a déclaré Mirko Bortolotti à Endurance-Info. “2020 était une année spéciale pour tout le monde avec une saison qui s’est terminée en décembre. L’hiver a donc été court. Quand tu es pilote GT, il n’y a jamais de break important.”

Le double vainqueur des 24 Heures de Daytona (GTD) retrouve une marque qu’il connaît parfaitement : “Il arrive dans une vie qu’il faille prendre une décision sur ce qu’on veut faire. Les discussions avec Lamborghini ont débuté dans le courant de l’année 2020. J’avais l’opportunité de poursuivre avec Audi tout en ayant une offre de la part de Lamborghini. J’ai décidé d’accepter ce retour au sein d’une marque avec laquelle j’ai une longue histoire. J’ai aimé le challenge de rouler sur une Audi.”

“L’Audi R8 LMS GT3 était une nouvelle auto pour moi”, précise Bortolotti. “J’ai roulé face à des pilotes qui connaissent parfaitement l’auto avec différents coéquipiers durant l’année. J’avais besoin de pas mal d’essais, mais cette année 2020 n’a pas permis de rouler autant que je le souhaitais. WRT a toujours été derrière moi.”

Le champion Blancpain GT Series 2017 a débuté sa saison par une pole à Monza en compagnie de Marco Mapelli et Andrea Caldarelli. La course en a décidé autrement avec un abandon prématuré suite à un problème technique.

“Dans ce championnat, tout le monde a une chance de l’emporter“, explique le pilote Lamborghini. “Nous avons une bonne base, une bonne auto, un bon team et un bon équipage. Avec Marco et Andrea, on se connaît parfaitement. Nous n’avons pas besoin de passer beaucoup de temps ensemble pour se comprendre. Maintenant, il faut faire le travail en piste.”

Mirko Bortolotti connaissait FFF Racing Team avant 2021 pour avoir roulé à deux reprises pour le team chinois à Macao en 2016 et 2017.

Si le natif de Trento fait partie des ténors du GT3, on aimerait le voir au volant d’un prototype. L’intérêt de Lamborghini pour la plateforme LMDh pourrait modifier le cours des choses. Quand on lui pose la question, la réponse se fait avec le sourire : “Pour le prototype, cela dépendra de Lamborghini. J’ai eu quelques offres durant l’hiver.”

En attendant, Mirko Bortolotti va disputer le GT World Challenge Europe, l’ADAC GT Masters, les 24 Heures du Nürburgring et l’Intercontinental GT Challenge. Un sacré programme en perspective…