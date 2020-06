Miniatures : les nouveautés du mois

Ce n’est pas un secret, le sport automobile traverse lui aussi une période délicate avec une longue pause provoquée par le Covid-19. Même si les compétitions reprennent peu à peu, il faudra encore un peu de patience à tous les passionnés avant de pouvoir retourner le chemin des circuits. En attendant, les fans de miniatures se réjouissent des dernières sorties sur la planète modélisme. Des miniatures qu’ils vont pouvoir ranger dans leurs collections!

Du côté de chez Spark Model et ses nouveautés à l’échelle 1/43e, il y en a pour tous les goûts ! Les couleurs mythiques du pétrolier Gulf ne sont pas oubliées avec l’arrivée de la Mirage M1 gagnante des 1000 km de Spa 1967 (photo de une). A son volant, un certain Jacky Ickx associé à Dick Thompson (réf. S7460). Les versions Le Mans de ces Mirages sont également prévues. Gulf toujours avec la Porsche 911 GT3-R du GPX Racing, domptée avec maestria par Kévin Estre, Michael Christensen et Richard Lietz, gagnante des 24 Heures de Spa 2019. Une miniature qui va ravir les collectionneurs de la classique belge (réf. SB251).

Plus récemment enfin, l’arrivée de la Porsche 917 #19 engagée aux 24 Heures du Mans 1971 (2e au général) pilotée par Richard Attwood et Herbert Müller. Cette 917 intéressera très certainement les collectionneurs de miniatures Porsche.



Toujours chez Spark, cette BMW M1 engagée aux 24 Heures du Mans 1982 se distingue des autres M1 par un aileron arrière bien différent et une jolie décoration (réf S6406).

Également dans la gamme BMW, cette très jolie CSL engagée par Alpina aux 1000 km de Spa 1973 et pilotée par le regretté Niki Lauda et Hans Stuck, un sacré duo ! (réf SB227)

Datsun pour la nouveauté suivante ! Une 240Z engagée aux 24 Heures du Mans 1975. Un engagement français avec l’aide d’un de ses pilotes Hans Schuller, pilote et propriétaire d’une officine allemande spécialisée dans la préparation de Datsun en compétition. Une miniature qui va faire plaisir aux passionnés de voitures “exotiques” engagées au Mans.

Comment oublier enfin la Ford GT #85 de Keating Motorsports aux couleurs Wynns des 24 Heures du Mans 2019. D’abord déclaré vainqueur de la catégorie GTE Am, le trio Ben Keating, Felipe Fraga et Jeroen Bleekemolen a perdu sa victoire pour une capacité de réservoir plus grande de 0,1 litre par rapport à la réglementation en vigueur. Une miniature sortie il y a déjà quelques semaines chez Spark. Attention ! Elle fait un malheur grâce à sa superbe décoration, sa reproduction fidèle et devient déjà très difficile à trouver dans les boutiques spécialisées! ( réf S7945)



Passons du côté de Looksmart avec les premières Ferrari 488 GTE disponibles. Honneur au vainqueur avec la Ferrari 488 GTE AF Corse #51 gagnante de la très relevée catégorie GTE Pro (James Calado, Alessandro Pier Guidi et Daniel Serra). Une victoire arrivée à point nommé pour célébrer le 70e anniversaire de la première victoire Ferrari au Mans. La miniature est disponible en boîtage “normal” (réf LSLM091), mais aussi avec son trophée (édition limitée réf LSLM091S ).

La version Risi Compétizione du trio Oliver Jarvis,Pipo Derani, Jules Gounon (#89) vient également de sortir. Encore une décoration qui va probablement faire de cette miniature un “best seller” donc il ne faut pas trop traîner. (réf LSLM093 )

La marque TSM (True Scale Miniatures) propose en partenariat avec Spark Model les deux BMW M8 GTE engagées aux 24 Heures du Mans 2018 (réf TSM430487 et TSM430488).

Du côté des kits en résine à monter, Jean Paul Schwartz (JPS MINIATURES AUTO) proposera très prochainement dans sa gamme à l’échelle 1/43 la fameuse Ardex S80, vue aux essais des 24 Heures du Mans 1981 ! Une voiture au look hors du commun qui est attendue par un grand nombre de collectionneurs ! Il est à noter que la carrosserie sera déjà peinte en blanc et l’aileron et les persiennes des ailes avant en vert. (réf KP430)



On termine ce tour d’horizon des nouveautés par la sortie il y a quelques semaines maintenant d’une Gordini Type 23 S (échelle 1/43 toujours) chez le fabricant français Princess of Tumult. Trois versions sont possibles dans ce kit en résine (24 Heures du Mans 1952- GP de Monaco – GP de Reims). La miniature pourra être montée avec le capot ouvert qui laissera apparaître une très belle reproduction du moteur.

On se retrouve prochainement pour d’autres sorties miniatures consacrées au petit monde de l’endurance …