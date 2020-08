Miniatures : les nouveautés du mois d’août

Depuis quelques années, les collectionneurs de miniatures des 24 Heures du Mans ont le plaisir de pouvoir trouver à l’échelle 1/43 toutes les voitures (ou presque!) engagées lors des dernières éditions. On doit principalement ce tour de force à Spark Model, mais aussi à Looksmart (qui s’occupe des différentes Ferrari engagées) ou encore TSM ( pour les BMW vues en 2018 et 2019 par exemple).

Et les dernières en date sont en approche du côté de Looksmart avec les Ferrari 488 GTE #57 engagée par Car Guy (Cozzolino-Ledogar-Kimura, réf LSLM095), #84 de l’équipe JMW (Segal-Baptista-Lu, réf LSLM101) ou encore #62 de l’équipe Weather Tech (MacNeil-Smith-Vilander, réf LSLM098).

Chez Spark, il faut savoir que les voitures gagnantes aux 24 Heures du Mans sont régulièrement reproduites pour satisfaire le plus grand nombre de passionnés qui auraient pu passer à côté d’une miniature lors sa sortie initiale. La dernière reproduction en date est la magnifique Aston Martin DBR1 gagnante de l’édition 1959 (Salvadori-Shelby, réf 43LM59).

TSM (True Scale Miniatures) propose une très belle Shelby Cobra 427 qui a remporté sa classe aux 12 Heures de Sebring 1966 (Grossman-Lowther, réf TSM430353). Il ne manque à cette miniature que le son rageur de son moteur !

Il n’est pas rare que des équipes décident de faire réaliser des miniatures en séries limitées avec des “boîtages” spécifiques qui font le bonheur des collectionneurs de miniatures hors du commun ! C’est, par exemple, le cas de l’équipe R-Motorsport qui fait réaliser chez Spark Model les Aston Martin Vantage GT3 engagées par le team. Ici, une version engagée aux 24 Heures de Spa 2018 , la #76 (Vaxiviere-Dennis-Thiim, réf 70000.002).

Autre miniature très attendue par les spécialistes, la Mercedes-AMG GT3 #4 engagée par l’équipe Black Falcon qui a terminé 3ème des dernières 24 Heures de Spa (Engel-Stolz-Buurman) avec cette magnifique décoration ! Les miniatures sont produites chez Spark, mais sont vendues exclusivement via le team Good Smile Racing. Il vous faudra donc tenter votre chance sur le site de l’équipe ou vers d’autres vendeurs au Japon. Attention toutefois aux frais de douanes éventuels lors de l’arrivée du colis !

Avec cette Mercedes, le podium des 24 Heures de Spa 2019 est donc complet. La #00 (Taniguchi-Takaota-Christodoulou) est également déjà disponible.

On termine avec l’échelle 1/18 et la marque Top Speed qui fait dans l’originalité avec la reproduction des Mazda RT24-P qui étaient engagées en IMSA par le team Joest ! Deux versions sont déjà disponibles : la #55, gagnante des Six Hours of The Glen 2019 (Bomarito-Tinknell-Pla, réf TS0273) et la #77 qui a remporté la manche de Mosport lors du Mobil 1 SportsCar Grand Prix (Jarvis-Nunez-Bernhard, réf TS0274).

A bientôt pour de prochaines sorties dans le monde de la miniature…