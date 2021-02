Miniatures : les nouveautés du mois…

C’est encore sur Spark Model qu’il faut compter pour les dernières nouveautés liées à la classique mancelle en ce début d’année 2021 !

On commence avec la très attendue Lola T600 #18 de l’édition 1981 (E. De Villota – G. Edwards – J. Fernandez, Réf S8600 ). Une voiture qui était malheureusement beaucoup plus spectaculaire que vraiment efficace. La commande de boîte faisait déjà des siennes au …3ème tour !

Engagées dans la catégorie IMSA GTS, les deux Nissan 300ZX arrivent aux 24 Heures du Mans 1994 avec de grosses ambitions : tenter de remporter la même année les 24 Heures de Daytona, les 12 Heures de Sebring et les 24 Heures du Mans, excusez du peu ! Après avoir réussi à Daytona et Sebring, la tâche va s’avérer beaucoup plus délicate en Sarthe… La #75 franchira tout de même l’arrivée à une jolie 5ème position finale ! Deux miniatures également signées Spark Model. (#75 de J.Morton – J.O’Connell – S.Millen, Réf S7740 et #76 de P.Gentilozzi – S.Kasuya – E.van de Poele, Réf S7741). Il est à noter que les deux miniatures sont différentes ! La #75 est munie de ses phares alors que la #76 est en version “phares camouflés” qu’on a pu voir lors des essais de jour. Des petits détails sympa quand on a deux miniatures pratiquement identiques !

Il est aussi question de Porsche avec l’arrivée des premières Porsche 911 GT1 engagées par des équipes privées lors de l’édition 1997 des 24 Heures du Mans. Parmi les versions déjà disponibles, on note celle de Larbre Compétition (#30 de B.Gachot – C.Bouchut – A.Evans, Réf S5607) et celle de Roock Racing, la #32 avec son équipage de haut vol : A.McNish – S.Ortelli – K.Wendlinger (Réf S5608)

Il n’a pas fallu attendre très longtemps pour voir débarquer les premières miniatures des 24 Heures du Mans 2020 ! Une édition si particulière pour les raisons que l’on connaît ! Les premières Oreca sont dans les boutiques spécialisées et honneur aux dames avec la #50 (T. Calderón – S.Flörsch – B.Visser, Réf S7982) engagée par Richard Mille Racing Team. La version Graff Racing #39 (J.Allen – V.Capillaire – C.Milesi, Réf S7979) est également disponible.

Les fans de Ligier ont aussi de quoi faire et vont pouvoir en ajouter dans leurs vitrines avec la JS P217 #34 d’Inter Europol (R.Binder – M.Isaakyan – J.Smiechowski, Réf S7974) ainsi que celle d’Eurasia Motorsport (#35 de N.Foster – R.Merhi – N.Yamanaka, Réf S7975).

Que les passionnés de GT se rassurent… Les premières GTE de cette édition 2020 des 24 Heures du Mans ne devraient plus tarder ! Encore un peu de patience et à bientôt !