Mike Rockenfeller pense au LMDh avec Audi

Le vétéran du DTM a passé les 14 dernières années principalement dans le championnat allemand des voitures de tourisme. Avec l’évolution de la série vers la GT3 pour 2021, Mike Rockenfeller voit de nouvelles opportunités, mais pense aussi au LMDh, lui qui a brillé en sport-prototypes en remportant notamment les 24 Heures du Mans avec la marque aux anneaux en 2010 (avec Timo Bernhard et Romain Dumas, R15 TDi Plus).

Mike Rockenfeller ne cache pas son envie de revenir en IMSA en 2023 avec Audi (via le LMDh). L’Allemand n’a pas couru à plein temps aux États-Unis depuis 2006 lorsqu’il faisait partie de l’équipe Porsche usine en catégorie GT2 de l’American Le Mans Series avant de devenir pilote usine Audi. Cependant, on l’a revu dernièrement aux USA via Corvette Racing lorsqu’il officiait en tant que troisième pilote sur la #3 lors des manches de l’Endurance Cup.

L’homme de 37 ans sait qu’il doit d’abord briller aux USA pour espérer décrocher un baquet. C’est pourquoi il sera au départ, en janvier 2021, des 24 Heures de Daytona (épreuve qu’il a remportée en 2010) au volant de la Cadillac DPi.V.R #48 d’Action Express Racing qu’il partagera avec Jimmie Johnson, Kamui Kobayashi et le Français Simon Pagenaud.

“Toute course est importante” a déclaré Mike Rockenfeller lors de la conférence Zoom organisée par Action Express Racing. “Daytona est évidemment une course que le monde du sport automobile , et plus particulièrement celui de l’Endurance, regarde. Tout le monde gardera les yeux sur ce que les gens font. S’ils recherchent des pilotes ou des équipes pour l’avenir, la façon dont vous vous comportez ici fera certainement une différence. Personnellement, l’un de mes objectifs est de revenir aux États-Unis à plein temps. J’aimerais montrer mon potentiel, jouer mon rôle dans l’équipe et voir ce qui se passe.”

@Brian Cleary/BCPix.com

Derrière cette volonté se cache un autre objectif. Reprendre contact avec l’IMSA et le prototype avant (peut-être) l’arrivée d’Audi aux Etats-Unis. “Il reste encore un peu de temps avant le LMDh. Il est évident que les tests commenceront bientôt. Avec les nouvelles concernant Audi, je suis très heureux et je suis sûr qu’il y aura quelque chose pour moi car je suis en contact avec eux. Pour l’instant, je me concentre sur les 24 Heures de Daytona du mois prochain afin de faire de mon mieux.”

Au-delà de Daytona, le programme de l’Allemand n’a pas encore été défini, bien qu’il s’attende à faire partie de la gamme Audi dans au moins plusieurs courses clés en GT3. “Nous n’en avons pas encore vraiment parlé. La saison DTM a été assez longue jusqu’en novembre. Maintenant, je me concentre vraiment sur les 24 Heures de Daytona. Comme il y a une nouvelle structure chez Audi et que les choses changent, je pense qu’en ce moment il est un peu trop tôt pour entrer dans les détails. Mais nous allons certainement nous asseoir ensemble après la course Daytona. Je suis sûr que je vais faire quelques épreuves en GT3, probablement les 24 Heures du Nürburgring (qu’il a remportées en 2006 sur une Porsche de Manthey Racing, ndlr). Il y a beaucoup de grandes courses en GT3. Mais, pour l’avenir, je me vois plutôt dans un prototype.”