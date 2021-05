Mike Parisy (AGS Events) : “On a joué notre joker à Nogaro”

Champion de France FFSA GT 2017, l’année de l’arrivée des GT4 en dans la série, Mike Parisy entame une deuxième année de collaboration avec AGS Events en compagnie de Nicolas Gomar. Le tandem de l’Aston Martin Vantage GT4 #89 compte sur le meeting de Magny-Cours pour ne pas se laisser décrocher au championnat Pro-Am.

Troisième de la course 1 à Nogaro, le Palois et son coéquipier ont fait chou blanc dans la suivante. Tous les regards sont maintenant portés sur Magny-Cours. “Je ne suis pas convaincu que Magny-Cours soit le circuit le plus favorable à l’Aston Martin”, a déclaré Mike Parisy à Endurance-Info. “On attend de voir ce que ça va donner. Il nous faut marquer un maximum de points pour rester dans le match. Le premier équipage a pris de l’avance au championnat (15 points pour Parisy/Gomar, 50 pour Wallgren/Castelli, ndlr). On sait que le championnat se joue sur la régularité.”

Mike Parisy et AGS Events, c’est une histoire qui roule depuis l’année passée : “Je prends beaucoup de plaisir à rouler dans l’équipe qui fait vraiment les choses bien. On prend tous du plaisir à travailler ensemble comme on en prend dans la voiture. En fin de saison, je ne me suis pas posé une seule seconde la question de savoir ce que j’allais faire en 2021. Tout le monde a sa place au sein de l’équipe. AGS Events est l’une des meilleures équipes où j’ai roulé.”

Début 2020, AGS Events est passé de la Porsche GT4 à l’Aston Martin GT4. L’expérience apportée par Mike Parisy a aidé l’écurie à vite comprendre la GT4 britannique. “Avec l’Aston Martin, l’équipe est partie d’une page blanche”, explique le vice-champion de France 2020. “Il a fallu construire le tout. J’ai pu orienter l’équipe pour gagner du temps dans différents domaines. L’équipe continue d’apprendre. Nico (Gomar) est un visionnaire qui a toujours des projets. Une vraie confiance mutuelle s’est instaurée entre nous dès le début de la collaboration.”

Pour Mike Parisy et Nicolas Gomar, l’objectif est clair : le titre Pro-Am. “Cette année, le plateau allie toujours la qualité et la quantité”, souligne le pilote Pro de la #89. “La fenêtre pour jouer devant est bien plus serrée. On a joué notre joker à Nogaro. Ici, il faut passer en mode offensif.”