Mike Conway (Toyota) : “Commencer à Spa avec l’ère Hypercar est une sensation de fraîcheur”

Le Prologue FIA WEC disputé à Spa-Francorchamps n’a pas permis de montrer une domination des Toyota GR010 HYBRID. Sur trois des quatre séances d’essais, la #7 et la #8 sont restées en retrait des LMP2 de pointe. Avec une toute nouvelle auto, et donc une nouvelle réglementation, tout le monde doit encore prendre ses marques. Dans le camp Toyota, Mike Conway espère bien tirer son épingle du jeu sur la #7 en compagnie de Kamui Kobayashi et Jose Maria Lopez. Les champions du monde en titre espèrent bien conserver leur couronne.

Vous attendez beaucoup de cette catégorie Hypercar ?

« Je suis impatient de tout l’élan autour de cette catégorie Hypercar au cours de ces six derniers mois. Je pense qu’avec le retour des constructeurs et l’élan que nous aurons durant les prochaines années, signifie que commencer ici à Spa avec l’ère Hypercar est une sensation de fraîcheur. Faire partie de cela en y étant dès le début fait qu’on sera là sur les prochaines années, ce qui est plutôt cool. »

En tant que pilote, quels sont les points positifs de cette nouvelle réglementation Hypercar ? Vous voyez un avenir positif sur cette plateforme ?

« Les règles de l’Hypercar sont nettement plus attrayantes pour les constructeurs. Certains passent du GT aux prototypes. Je pense que tout le monde est plutôt excité. Il y a des constructeurs qui étaient déjà là et qui reviennent, comme Peugeot, Audi et Porsche. Donc oui, c’est assez excitant de tous les voir de retour. Les nouvelles règles ont été essentielles pour ramener certains constructeurs. La manière dont les règles sont édictées et la façon dont les réglementations ont été élaborées ont permis de réduire les budgets. Tout cela permet le retour de constructeurs. C’est clair et c’est ce dont nous avions besoin. »

La GR010 HYBRID est différente de la TS050 HYBRID ?

« C’est assez différent. Je pense que l’un des facteurs est le poids car la nouvelle voiture est un peu plus lourde. La puissance du moteur est plus importante que celle de la TS050 HYBRID, mais il y a moins d’hybridation. Il faut aussi penser que les voitures sont plus lentes. Le prototype est toujours très fun à piloter, très sympa à développer. Certains virages qui étaient assez faciles dans l’ancienne voiture seront bien plus difficiles maintenant. La relation avec le modèle routier est plutôt cool car beaucoup de choses que nous allons essayer de développer, pas seulement maintenant, mais ce que nous avons fait ces dernières années, sont toutes liées au développement de la voiture de route. C’est excitant de savoir qu’en tant de pilotes Toyota, nous en avons fait partie. »

Quel est votre regard sur cette saison 2021 qui va débuter ?

« L’objectif pour moi cette année est de conserver la couronne. C’est une chose de la gagner, une autre de la conserver. Je vais pousser pour cela et mes coéquipiers vont en faire de même. Nous aurons une compétition différente, dont nous ne savons pas encore exactement comment elle va se passer. Ce sera à coup sûr une saison intéressante. Nous ferons de notre mieux course par course et au fil de la saison, nous verrons où nous en sommes. »

Vous débutez la saison à Spa-Francorchamps. Un circuit que vous appréciez ?

« J’aime toujours venir ici, c’est vraiment une belle piste, l’une de mes préférées. J’adore rouler ici. Je suis ravi de voir à quoi va ressembler la GR010 HYBRID. Nous avons déjà parcouru pas mal de kilomètres dans cette voiture, nous en connaissons donc les limites et ce qu’elle est capable de faire. Je suis surexcité et je m’attends à un bon week-end. »