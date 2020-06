Mercedes-AMG Customer Racing dévoile ses équipages, HRT remplace Black Falcon

La pandémie de Coronavirus a eu pour conséquence le report voire l’annulation de courses dans le monde entier. Les championnats reprennent peu à peu et c’est le cas des Nürburgring Endurance Series (NLS), avec une première manche qui aura lieu le 27 juin, et du GT World Challenge Europe.

Mercedes-AMG Motorsport Customer Racing va se concentrer sur la série de la Nürburgring-Nordschleife. Le nouveau calendrier comprend huit manches en NLS actuellement ainsi que le point culminant, les 24 Heures du Nürburgring (24-27 septembre). Pour défendre ses couleurs, deux équipes clientes, avec le soutien de Mercedes-AMG Customer Racing, sont prévues. D’une part, GetSpeed Performance avec Maximilian Buhk, Maximilian Götz, Raffaele Marciello et Fabian Schiller.

Dautre part, HRT (Haupt Racing Team) aura un total de trois Mercedes-AMG GT3 inscrites. L’équipe, récemment fondée par Hubert Haupt, lui-même connu en tant que pilote Mercedes-AMG ces dernières années, compte à son bord Sean Paul Breslin, directeur d’équipe, qui possède une vaste expérience des courses de GT3. Comme prévu, HRT alignera pour toute la saison une Mercedes-AMG GT3 pour le quatuor de pilotes : Adam Christodoulou, Maro Engel, Manuel Metzger et Luca Stolz. Les pilotes des deux autres voitures seront Nico Bastian, Yelmer Buurman et le propriétaire de l’équipe, Hubert Haupt, ainsi que Patrick Assenheimer, Dominik Baumann, Dirk Müller et Maro Engel.

L’autre championnat important pour la marque allemande est le GT World Challenge Europe avec la course phare des Total 24 Heures de Spa-Francorchamps. Au moins deux Mercedes-AMG GT3 bénéficieront d’un soutien de la part d’Affalterbach en Belgique, tout comme sur les manches du GT World Challenge Europe. Les pilotes qui s’affronteront au nom de Mercedes-AMG Team HRT sont Vincent Abril, Maro Engel et Luca Stolz. Le Mercedes-AMG Team AKKA ASP avec le trio de Timur Boguslavskiy, Felipe Fraga et Raffaele Marciello sera présent pour défendre le titre Equipes en Sprint Cup, mais aussi pour avoir une chance de remporter la couronne du GT World Challenge Europe. L’équipe française prévoit d’aligner trois Mercedes-AMG GT3 chacune en Endurance Cup et Sprint Cup.

Dans le cadre de l’ADAC GT Masters, Mercedes-AMG Customer Racing compte également des pilotes professionnels dans ses équipages avec Maximilian Götz et Raffaele Marciello (HTP WINWARD Motorsport) ainsi que Maro Engel et Luca Stolz (Toksport WRT). La saison commencera au Lausitzring du 31 juillet au 2 août. Au moins cinq Mercedes-AMG GT3 de HTP WINWARD Motorsport, Toksport WRT et Zakspeed seront sur la grille de départ.

Après dix ans de succès, Black Falcon se retire des courses professionnelles de GT3, toutes séries confondues, et se concentrera, à l’avenir, sur les activités sportives destinées aux clients du monde entier, entre autres avec les Mercedes-AMG GT3 et GT4

Stefan Wendl, responsable du service client de Mercedes-AMG : “Nous sommes vraiment ravis et nous remercions les organisateurs d’avoir ramené le sport automobile sur la piste grâce à des protocoles d’hygiène correspondants et en coopération avec les autorités. Au cours des activités prévues, nous ferons tout pour que ces restrictions soient respectées et mises en œuvre de la meilleure manière possible. La santé et la sécurité de nos employés, de nos clients et de toutes les personnes concernées est une priorité absolue. Même si la majorité des courses se dérouleront sans représentant média et sans supporter sur place, il s’agit d’un important retour à la normale. Fin juin, il y aura la première manche tant attendue des Nürburgring Endurance Series. Pour l’année de notre dixième anniversaire, nous allons mettre l’accent sur notre programme GT3 avec un soutien étendu aux équipes et aux pilotes de la Nordschleife. De plus, nous avons l’intention d’avoir un soutien étendu pour les 24 Heures de Spa et le GT World Challenge Europe. Nous sommes ravis de reprendre la route avec nos équipes et nos pilotes ! Je suis particulièrement heureux qu’Hubert Haupt se rapproche encore plus de la famille AMG Motorsport avec sa nouvelle équipe HRT. En même temps, je voudrais remercier l’équipe Black Falcon pour le partenariat de longue date et très réussi”.