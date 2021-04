McLaren étudie toujours une arrivée en LMDh

Impliquée, dès les premiers jours de discussions sur la convergence entre l’IMSA et l’Automobile Club de l’Ouest, dans les réunions du groupe de travail technique, McLaren a été l’une des nombreuses marques à manifester son intérêt pour la formule prototype. Le constructeur britannique a récemment clarifié sa position sur les évaluations pour un projet LMDh.

Zack Brown, le PDG de McLaren Racing, en a aussi profité pour répondre à JOTA. En effet, l’équipe britannique a l’ambition à long terme de rouler en LMDh. JOTA fait actuellement courir une McLaren 720S GT3 en Fanatec GT World Challenge Europe powered by AWS avec des pilotes usine et cherche à ajouter un équipage Pro-Am pour la saison prochaine. “Il n’y a pas de secret, l’ambition de JOTA est d’être en LMDh et il y a des raisons pour lesquelles il est logique d’être avec certains constructeurs en GT”, a déclaré Sam Hignett, le patron de Jota. “Avec la relation de mon associé [David Clark] avec McLaren, les gens peuvent faire le rapprochement entre ce qui pourrait arriver. C’est très bien de travailler avec eux.”

Zack Brown a donc tenu à préciser à Sportscar365 l’avancée de la réflexion de McLaren au sujet du LMDh. “Nous continuons à étudier le LMDh, mais nous n’avons pas encore décidé si nous le ferons. Si c’est oui, nous ne savons pa, si nous le ferons en interne ou en externe, ou même si c’est en externe, comment nous le ferons et avec qui. JOTA est une équipe cliente appréciée de McLaren GT.”

La décision de McLaren sur le LMDh devrait arriver un peu plus tard cette année. Zack Brown avait indiqué en septembre dernier que McLaren devait prendre une décision dans la première moitié de 2021 si elle voulait s’engager dans un programme LMDh pour 2023. Cela correspondrait alors à l’arrivée d’Audi, Porsche et Acura, ainsi que Ferrari en FIA WEC avec une Le Mans Hypercar. A l’époque, M. Brown avait également déclaré que 2023 n’était pas la seule option pour une éventuelle participation de McLaren, 2024 étant également sur la table. Par contre, une participation au-delà de 2024 avait été exclue.

La déclaration de McLaren sur les évaluations en cours d’un programme LMDh intervient peu de temps après que Lamborghini soit réapparu comme un prétendant à un programme. Giorgio Sanna, patron de Lamborghini Squadra Corse, a récemment déclaré qu’une décision finale de la marque de Sant’Agata Bolognese devrait arriver “bientôt”.