Mazda réduit la voilure pour 2021 et étudie le LMDh

Mazda aura une présence réduite en IMSA WeatherTech l’année prochaine avec une seule voiture inscrite en catégorie DPi. Le constructeur japonais a confirmé qu’il n’engagerait qu’une seule Mazda RT24-P pour Oliver Jarvis et Harry Tincknell. Jonathan Bomarito viendra en renfort sur les courses de la Michelin Endurance Cup. Quant à Tristan Nunez qui fait partie du programme Mazda depuis sa création en 2014, il restera un ambassadeur de la marque.

Cette décision de réduire son effort en DPi intervient dans le cadre d’un transfert de ressources qui comprend une évaluation de la plateforme LMDh qui devrait devenir éligible en IMSA WeatherTech en 2022. “Alors que Mazda se tourne vers l’avenir avec son programme de sport automobile, les ressources se concentreront sur l’évaluation de la catégorie LMDh.” déclare-t-on du côté de la marque…

L’annonce de ce programme réduit de Mazda est un nouveau coup porté à l’IMSA en général et à la catégorie DPi en particulier. On pourrait avoir cinq autos sur la grille l’an prochain : une Mazda RT24-P, deux Acura ARX-05 (pour Wayne Taylor Racing et Meyer Shank Racing) et deux Cadillac DPi-V.R (pour Action Express Racing et de JDC-Miller Motorsports).