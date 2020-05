Maxime Batifoulier en quête d’un volant pour les 24H du Mans Virtuelles

Maintenant que la liste des engagés des 24 Heures du Mans Virtuelles est connue, il ne reste plus qu’à attendre les équipages. La date limite est fixée au 5 juin. Les gamers vont tenter de se faire une place parmi les pilotes réels sur cette course unique.

Lauréat de l’aventure Simulateur Académie Racing en 2019 où il est passé du virtuel au réel en disputant une course de Lamera Cup avec Fred Mako, Maxime Batifoulier est en quête d’un volant pour les 24 Heures du Mans Virtuelles.

A 26 ans, le jeune pilote fait partie du top 25 France des joueurs sur iRacing. On le retrouve sur le championnat SRO E-Sport GT Series dans la classe Am. Il a terminé dans le top 10 de la première course organisée à Silverstone. Maxime Batifoulier s’est fait remarquer dès 2014 en devenant finaliste de la Nissan GT Academy Europe.

Maxime Batifoulier n’est pas le seul à chercher un volant puisque son collègue Arnaud Lacombe compte bien lui aussi être au départ de la course. Joueur depuis 1998 avec Gran Turismo 1, le Français s’est fait remarquer dans différents championnats, notamment la série virtuelle ADAC GT Masters où il a remporté le titre Pilotes.

Plus d’infos : maxime.batifoulier@laposte.net

2SM Pilotage, partie prenante dans l’aventure Simulateur Académie Racing, a déposé un dossier sans toutefois être retenu. Une Porsche 911 RSR partagée par Mathieu Jaminet, Fabien Lavergne, Yannick Lapchin et Simon Feigl était sur les rangs pour disputer la course.