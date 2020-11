Max Welti directeur sportif de SuperCharge

Le nom de Max Welti ne vous est certainement pas inconnu. Le Suisse a notamment amené Sauber-Mercedes à la victoire aux 24 Heures du Mans 1989. Après être passé par la tête de Lamborghini Squadra Corse il y a quelques années, le consultant a cofondé SuperCharge, une nouvelle série basée sur des voitures de route électriques dont il est le directeur sportif. L’objectif est de débuter sur des courses en ville dès 2022. Huit événements sont prévus en Europe, au Moyen-Orient, en Asie et aux Etats-Unis.

Huit équipes s’affronteront avec 16 voitures alimentées par une batterie produisant 500 kW/670 cv. Les autos, appelées SC01, seront capables d’atteindre 100 km/h en 2,5 secondes sur des circuits urbains très courts, soit environ 1 km. Les courses auront un format de six tours avec un portique d’eau pour un transfert piste sèche/humide et un saut de 2,5 mètres de haut. Chaque événement d’une journée et demie comprendra 15 courses. Les carrosseries pourront être différentes pour que le public puisse identifier les modèles.

« Le sport automobile est vraiment à la croisée des chemins », a déclaré Rob Armstrong, directeur général de SuperCharge. « Nous avons vu la transition la plus incroyable se produire dans l’industrie automobile, de la combustion à l’électrique, et maintenant nous voyons que cela commence à se produire dans l’industrie du sport automobile. Nous voyons une place très claire pour une série de courses basée sur des voitures de route qui capture vraiment l’imagination du public. » Armstrong a précisé que l’objectif était de présenter des SUV compacts et multi-segments. Une demande sera faite à la FIA pour avoir une reconnaissance internationale approuvée.

Outre Rob Armstrong et Max Welti, on retrouve Willy Rampf et Torben Olsen dans l’organigramme SuperCharge.